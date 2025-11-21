Al-Nassr v Al-Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"أفضل قرار في مسيرتي"! .. فراس البريكان يعلق بـ"آية قرآنية ورسالة إلى الأهلي" بعد تبرئته من قضية الفتح

ماذا قال فراس البريكان؟!..

علق النجم الدولي فراس البريكان، مهاجم عملاق جدة الأهلي، على قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ وذلك في الشكوى المقدّمة ضده من ناديه السابق الفتح.

مركز التحكيم أعلن براءة النادي الأهلي والبريكان، من كل الاتهامات الموجهة إليهما من الفتح؛ وذلك على خلفية تعاقد الراقي مع المهاجم الدولي صيف 2023، قادمًا من "النموذجي" بالذات.

وألزم مركز التحكيم نادي الفتح؛ بتحمل جميع مصاريف القضية، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة إلى كل من الأهلي والبريكان.

    تفاصيل شكوى نادي الفتح ضد الأهلي وفراس البريكان

    النادي الأهلي تعاقد مع المهاجم الدولي فراس البريكان؛ قادمًا من صفوف فريق الفتح الأول لكرة القدم، صيف 2023.

    الصفقة تمت بعد أن فسخ البريكان عقده مع الفتح؛ بدفعه قيمة "الشرط الجزائي"، ومن ثم التوقيع مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    وبعد فترة طويلة من إتمام الصفقة، تخطت العام الكامل؛ قدّم الفتح شكوى إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، يطالب فيها بمعاقبة الأهلي والبريكان.

    واستند الفتح في شكواه، على أن الأهلي حوّل قيمة "الشرط الجزائي" في عقد البريكان مع النموذجي، إلى حسابات اللاعب البنكية؛ وذلك من أجل فسخه بشكلٍ رسمي، والانتقال إلى الراقي.

    واعتبر الفتح أن هذا الأمر يُعد تحريضًا من النادي الأهلي ومسؤوليه للاعب؛ الذي كان في "الفترة المحمية" من عقده، وبدون علم أو موافقه من ناديه الأصلي - أي النموذجي -.

    ومؤخرًا.. أصدر مركز التحكيم الرياضي قراره النهائي في القضية، ببراءة النادي الأهلي والبريكان من جميع التهم المنسوبة إليهما؛ مؤكدًا على أن الفتح لم يقدّم دليلًا ملموسًا واحدًا، يثبت تحريض الراقي للاعب.

  • فراس البريكان يستشهد بـ"آية قرآنية" بعد براءته من قضية الفتح

    وفي هذا السياق.. بدأ النجم الدولي فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تعليقه على قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي - سالف الذكر -؛ بالاستشهاد بـ"آية قرآنية".

    الآية التي استشهد بها البريكان، هي: "وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ"؛ في إشارة إلى نية نادي الفتح ومسؤوليه ضده، والتي جعلتهم يقدّمون الشكوى أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    ووجّه المهاجم الأهلاوي شكره إلى فريق الدفاع عنه، بقيادة المحامي عبدالله السليمان؛ نظرًا لكل ما قدّموه من جهود كبيرة، في هذه القضية.

    وأكد البريكان أنه لم يشعر بأي ضغط، خلال سير هذه القضية؛ وذلك بفضل دعم عائلته، وثقته في احترافية إدارة أعماله.

    وأضاف فراس البريكان: "كنت على يقين بأن إجراءات الانتقال من نادي الفتح إلى فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ تمت بشكلٍ سليم، ومتوافق مع الأنظمة".

    رسالة من فراس البريكان إلى الأهلي وجماهيره

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. النجم الدولي فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، شدد على أن قرار انتقاله من نادي الفتح إلى قلعة الراقي، صيف عام 2023؛ كان الأفضل في مسيرته الرياضية.

    وعن ذلك يقول البريكان؛ بالحرف الواحد: "أؤكد.. قراري بالانتقال إلى النادي الأهلي كان ولا يزال الأفضل في مسيرتي الكروية".

    وقدّم البريكان شكره إلى جماهير الأهلي، على دعمهم المتواصل له؛ داعيًا الله عز وجل أن يجعله عند حسن ظنهم دائمًا.

    أرقام فراس البريكان مع النادي الأهلي

    فراس البريكان البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من نادي الفتح.

    ومنذ الانضمام للأهلي.. لعب البريكان 93 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سواء المحلية أو الخارجية؛ مسجلًا خلالها 25 هدفًا وصانعًا 17 آخرين، مع التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025 وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

    وقبل الأهلي والفتح.. مثّل البريكان جميع الفئات السنية بنادي النصر؛ وصولًا إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2019، وحتى الرحيل نهائيًا في 2021.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 18.

    - فوز: 12.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 1.

    - أهداف مسجلة: 45.

    - أهداف مستقبلة: 20.

