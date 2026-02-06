سر فايزة العماري.. راتبها أكبر من 7 نجوم في ريال مدريد ولا تترك فلساً لباريس سان جيرمان!

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية في تقرير نشرته أن فايزة العماري نجحت في تأمين عقد يمنحها 4.5 مليون يورو سنوياً كصافي دخل مقابل إدارتها لأعمال نجلها في مدريد.

هذا الرقم وضعها في مرتبة مالية تتفوق على 7 لاعبين مسجلين في قائمة الفريق الأول للنادي الملكي، وهم راؤول أسينسيو وفرانكو ماتانتونو وجونزالو جارسيا وأندري لونين وفران جارسيا وأردا جولر وإبراهيم دياز.

وتكمن المفارقة في أن وكيلة أعمال تتقاضى من عمولة لاعب واحد ما يفوق رواتب لاعبين دوليين ومواهب شابة يعتمد عليها النادي في مشروعه الرياضي المستقبلي، مما يعكس ذكاءً تفاوضياً استثنائياً استغل حاجة النادي لضم مبابي لفرض هذه الشروط المالية غير المسبوقة.

وفقاً للمحلل الرياضي بابلو بلاناس في تقريره المنشور بصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هذا الامتياز المالي بدأ يلقي بظلاله على استقرار غرفة الملابس، حيث بدأ النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في إبداء اعتراضه على الفوارق المالية.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن فينيسيوس جمد مفاوضات تجديد عقده رغبة منه في الحصول على راتب يضعه على قدم المساواة مع مبابي، خاصة وأن إجمالي ما يحصل عليه النجم الفرنسي يصل إلى 31 مليون يورو إجمالي سنوياً.

إن قدرة فايزة العماري على حجز هذه المكانة المالية لابنها ولنفسها تجعل منها القوة المحركة خلف الكواليس، وتؤكد أن ريال مدريد لم يتعاقد مع لاعب كرة قدم فحسب، بل تعاقد مع مؤسسة تجارية كاملة تدار بعقلية استثمارية لا تقبل بأقل من القمة في سلم الرواتب والعمولات.