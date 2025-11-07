ميكي فان دي فين .. أحرج ميسي وتقمص شخصيته وبعث برسالة إلى ريال مدريد: انسوا كوناتي فأنا راموس الجديد!

"يبدو أن ليونيل ميسي ظهر لنا في صورة ميكي فان دي فين، يركض من نصف ملعب فريقه إلى مرمى الخصم من أجل التسجيل" .. كلمات خرج بها توماس فرانك مدرب توتنهام، بعد هدف المدافع الهولندي الإعجازي في شباك كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

الهدف لفت الأنظار نحو نجم توتنهام، وجعل البعض يتعجب من السرعة الفائقة والقدرة على المراوغة، للاعب عملاق ضخم البنية مركزه قلب دفاع، وليس جناح أو مهاجم أو صانع ألعاب.

ولكن في الحقيقة، لو كنت تتابع فان دي فين على مدار العامين الماضيين، ستدرك جيدًا أن الأمر ليس صدفة، توتنهام نجح في صناعة "هذا الوحش" لنا، وجعله أحد أفضل المدافعين الصفوة في العالم.

اللاعب ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ريال مدريد، للمساهمة في حل الأزمة الدفاعية التي يمر بها النادي، ولو حدث الأمر ربما تكون واحدة من أهم صفقات الميرينجي للعديد من الأسباب ..