"نحتاج مساندة وليس صافرات" .. فان دايك يرد على جمهور ليفربول!

لا يزال بطل إنجلترا الحالي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بعد أن تعافى من تذبذب مبكر كان يهدد بإفشال حملته، لكن الثبات يبدو صعب المنال.

وقد برزت هذه المشاكل بشكل أكبر في التعادل 1-1 على أرضه أمام بيرنلي المهدد بالهبوط. كان ليفربول قادراً على تحقيق الفوز، حيث سدد دومينيك سوبوسلاي ركلة جزاء ارتطمت بالعارضة قبل أن يكسر صانع الألعاب فلوريان فيرتس، الذي كلف 116 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار)، التعادل.

توالت التغييرات بعد ذلك، مما يعني أن بيرنلي لم يخرج من المباراة أبدًا. عادلوا النتيجة في الدقيقة 65 عن طريق ماركوس إدواردز وحافظوا على نقطة من هناك. بعد ذلك، اجتاح الإحباط مدرجات الملعب.