فان دايك يتهرب من مسؤولية أهداف بورنموث .. ويحمل الهزيمة إلى التحكيم والفيديو

فاجأ تشيريز ليفربول وأنهى سلسلة 13 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات تحت أمطار غزيرة على الساحل الجنوبي. تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول بهدفين من إيفانيلسون وأليكس خيمينيز، مستغلين أخطاء دفاعية، حيث كان فان دايك مسؤولاً عن الهدف الأول، بعد أن فشل في إبعاد الكرة في مرحلة التمرير. رد ليفربول بقوة وتعادل في الدقيقة 80 بضربة حرة رائعة من دومينيك سوبوسلاي.

لكن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، تسببت رمية طويلة من جيمس هيل في فوضى في منطقة جزاء ليفربول. سقطت الكرة أمام عدلي، الذي سددها في المرمى ليضمن الفوز. احتج لاعبو ليفربول على الهدف، حيث ادعى فان دايك أنه تم إعاقته بشكل واضح في مرحلة بناء الهجمة. ومع ذلك، أشارت الإعادة والتحليلات إلى أن فان دايك تم إعاقته عن غير قصد من قبل زميله كورتيس جونز، وليس من قبل لاعب بورنموث. تم احتساب الهدف بعد فحص قصير من قبل الفار للتأكد من عدم وجود مخالفة، مما ترك قائد ليفربول غاضبًا ولكن دون أي ملاذ، لكنه اختار تسليط الضوء على الحادثة في مقابلته بعد المباراة.