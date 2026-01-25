Getty Images Sport
فان دايك يتهرب من مسؤولية أهداف بورنموث .. ويحمل الهزيمة إلى التحكيم والفيديو
الريدز يعانون من خيبة أمل في الساحل الجنوبي
فاجأ تشيريز ليفربول وأنهى سلسلة 13 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات تحت أمطار غزيرة على الساحل الجنوبي. تقدم أصحاب الأرض في الشوط الأول بهدفين من إيفانيلسون وأليكس خيمينيز، مستغلين أخطاء دفاعية، حيث كان فان دايك مسؤولاً عن الهدف الأول، بعد أن فشل في إبعاد الكرة في مرحلة التمرير. رد ليفربول بقوة وتعادل في الدقيقة 80 بضربة حرة رائعة من دومينيك سوبوسلاي.
لكن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، تسببت رمية طويلة من جيمس هيل في فوضى في منطقة جزاء ليفربول. سقطت الكرة أمام عدلي، الذي سددها في المرمى ليضمن الفوز. احتج لاعبو ليفربول على الهدف، حيث ادعى فان دايك أنه تم إعاقته بشكل واضح في مرحلة بناء الهجمة. ومع ذلك، أشارت الإعادة والتحليلات إلى أن فان دايك تم إعاقته عن غير قصد من قبل زميله كورتيس جونز، وليس من قبل لاعب بورنموث. تم احتساب الهدف بعد فحص قصير من قبل الفار للتأكد من عدم وجود مخالفة، مما ترك قائد ليفربول غاضبًا ولكن دون أي ملاذ، لكنه اختار تسليط الضوء على الحادثة في مقابلته بعد المباراة.
- Getty Images Sport
فان دايك ينتقد القرارات
بعد المباراة، قال فان دايك لشبكة سكاي سبورتس: "ما شعرت به على أرض الملعب هو أنني تعرضت لعرقلة، لكن الحكم و الفيديو لم يحتسباها. يمكنني أن أقف هنا وأقول إنه ما كان يجب احتسابها، لكنها احتسبت، لذا فهي كما هي".
ومع ذلك، خلال التحليل الذي أعقب المباراة، أكد المحلل جيمي ريدكناب أن قائد ليفربول تعرض بالفعل لعرقلة من أحد زملائه في الفريق. قال ريدكناب: "لقد تم إعاقته، وتعرض لعرقلة، لكنها كانت من قبل لاعب من فريقه: كورتيس جونز. فيرجيل في وضع جيد، لكن عندما تأتي الكرة، وهي رمية رائعة، يذهب لمهاجمتها. عندما يذهب للفوز بها، يتعثر جونز عليه. ثم يصبح كل شيء متعلقًا بأدلي. إنه رائع. إنه الوحيد الذي يدرك الموقف".
سلوت يلقي باللوم على التعب في الهزيمة
وفي حديثه للصحفيين بعد المباراة، قال سلوت: "ربما هذا يلخص موسمنا. في كل مرة يحدث شيء مختلف، في كل مرة يحدث شيء خاص، كيف نتلقى الأهداف، لكننا نتلقى الأهداف. الوحيدون الذين يمكن لومهم هم أنفسنا. أعتقد أنه من الآمن القول إنهم كان بإمكانهم تسجيل الهدف الثالث 3-2 قبل ذلك بقليل. نفد طاقة بعض لاعبينا، ولا يمكنني انتقادهم على ذلك. قبل يومين، كان علينا أن نلعب مباراة خارج أرضنا في أوروبا. نحن الفريق الوحيد الذي لعب في دوري أبطال أوروبا ولديه يومان بين المباريات. بعد مباراة خارج أرضنا، مباراة أخرى خارج أرضنا ضد أحد أقوى الفرق".
وبشأن التأخير الطويل، الذي ترك ليفربول بعشرة لاعبين بعد إصابة جو جوميز، أضاف سلوت: "الهدف الثاني جاء عندما كنا بعشرة لاعبين. بعد الهدف الأول، اضطر جو جوميز إلى الخروج. أراد أن يحاول، واعتقد أنه يستطيع، لكنه لم يستطع. حاولت أن أصرخ عليهم لإخراج الكرة، لكننا كنا مرتاحين تمامًا. عندما خسرناها، كان العكس هو الصحيح. لكن حتى لو كنت متأخرًا بـ 10 لاعبين، فإن الطريقة التي استقبلنا بها ذلك الهدف لم تكن بسبب أننا كنا متأخرين بـ 10 لاعبين. إنه مجرد جناح فاجأ ظهيرنا في موقف كان بإمكاننا التعامل معه بشكل أفضل".
- AFP
تحدي قاراباخ ينتظر
المباراة القادمة لليفربول ستكون ضد قاراباخ في دوري أبطال أوروبا في أنفيلد. الفوز في هذه المباراة النهائية للمجموعة سيضمن لهم مكانًا تلقائيًا في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، متجاوزين بذلك جولة الملحق. لقد ضمنوا بالفعل مكانًا في الملحق على الأقل بسبب النتائج السابقة، ولكن الهدف هو إنهاء الدوري في المراكز الثمانية الأولى.
إعلان