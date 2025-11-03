المهاجم النرويجي سجل هدفين ضد بورنموث ليواصل بدايته التهديفية الغزيرة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قال مازحاً إن البعض لن يكون سعيداً باستبداله بينما كان على وشك تسجيل هاتريك أمس الأحد.
استبدله "قبل الهاتريك".. هالاند يحذر جوارديولا بشأن "مدربي الفانتازي غير السعداء"!
مانشستر سيتي يعود إلى سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز
في بداية الموسم، كان ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هو المرشح الأوفر حظاً للدفاع عن لقبه. ولكن بعد مرور 10 مباريات من الموسم، يتأخر الريدز بالفعل بفارق سبع نقاط عن المتصدر آرسنال وبفارق نقطة واحدة عن السيتي.
يدين فريق جوارديولا بالفضل الكبير لبراعة هالاند التهديفية الغزيرة، حيث رفعت ثنائيته ضد بورنموث في ملعب الاتحاد رصيده إلى 17 هدفاً في جميع المسابقات. إذا تمكن نجم بوروسيا دورتموند السابق من مواصلة هذا المستوى الممتاز، فقد يكون السيتي قوة لا يستهان بها هذا الموسم.
- Getty Images Sport
هالاند يداعب جوارديولا
بالإضافة إلى التعبير عن ارتياحه لحصد النقاط الثلاث كاملة ضد "الكرز"، بعد أسبوع من الخسارة أمام أستون فيلا، مازح هالاند قائلاً إن بعض مشجعي كرة القدم كانوا يريدون منه المزيد عندما يتعلق الأمر بنقاط لعبة الفانتازي.
وصرّح لشبكة "سكاي سبورتس": "فوز مهم. من الجيد العودة بعد خسارة مباراة سيئة خارج الديار. كان الأمر لطيفاً. حاولت المساهمة للفريق من خلال القيام بعملي. من الجيد أن نفوز. الآن لدينا مباراتان مهمتان قادمتان، لذا يجب أن نحافظ على التركيز. لم أسجل في المباراة الماضية. أحاول مساعدة الفريق على الفوز. هذا هو هدفي وحتى لو كان ذلك بتسجيل الأهداف أو المساعدة في الفوز بالالتحامات الثنائية، فالأمر لا يهم. أريد مساعدة الفريق ليصبح أفضل، هذا هو عملي".
وعن استبداله بينما كان على وشك تسجيل هاتريك، أجاب: "ربما كان هناك القليل من مدربي الفانتازي الذين لم يكونوا سعداء للغاية!".
جوارديولا يثني على هالاند
كان جوارديولا، مدرب السيتي، سعيداً بكيفية أداء فريقه في جميع أنحاء الملعب ضد بورنموث، بينما خص هالاند بمديح إضافي: "لقد لعبنا بشكل جيد حقاً. كان علينا أن نكون منسقين للغاية في الضغط وفي دفاعنا. لقد لعبوا بشكل جيد حقاً وبالطبع كان إرلينج حاسماً مرة أخرى".
وأضاف: "كنا نعلم ذلك، لقد اختبرنا ذلك الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد دمرهم [بورنموث]. هنا كانت المباراة متقاربة ودائماً ما تكون متقاربة معهم. إنهم يلعبون بكثافة وعدوانية كبيرتين. اليوم هي المباراة الثانية التي يخسرونها، نحن خسرنا مباريات أكثر منهم لذا فهو فريق جيد جداً. أسبوع مهم. نبدأ الآن بدوري أبطال أوروبا ولدينا فرصة مذهلة الآن للتأهل".
علاوة على ذلك، قال لـ "راديو 5 لايف" التابع لـ "بي بي سي": "أن نمنح الفرص والتمريرات له. هذا ما علينا القيام به. هو [هالاند] يعلم ذلك ولكننا محظوظون جداً بوجوده، أولاً وقبل كل شيء، كشخص رائع لأنه الألطف والأطيب. وسوف يتحسن. وبعد ذلك، كلاعب، الأرقام مذهلة بكل بساطة".
- Getty Images Sport
ماذا بعد لمانشستر سيتي؟
يواجه فريق جوارديولا أسبوعاً كبيراً حيث يستضيف فريق هالاند السابق بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، ومن المرجح أن يضعهم الفوز في وضع قوي للوصول إلى المرحلة التالية من المسابقة. بعد ذلك، في آخر مباراة لهم قبل فترة التوقف الدولي التالية، يستقبلون ليفربول بقيادة أرني سلوت في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد في ملعب الاتحاد.
وعن المواجهة الأوروبية، أضاف مدرب برشلونة السابق: "لدينا فرصة كبيرة للتأهل في دوري أبطال أوروبا. إنها مباراة مهمة جداً جداً. وبعد ذلك لدينا وقت للتفكير في المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي ضد ليفربول".