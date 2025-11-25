Getty Images Sport
خلال مواجهة كريمونيزي وروما.. عصابة تسرق "مجوهرات وأموال" من منزل فاردي في إيطاليا!
سرقة مقتنيات بقيمة 80,000 جنيه إسترليني
أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن ثلاثة رجال تمكنوا من دخول عقار عائلة فاردي البالغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني على ضفاف بحيرة جاردا في بلدة سالو - التي تبعد حوالي ساعة بالسيارة عن كريمونا - عبر نافذة.
وقعت عملية الاقتحام يوم الأحد، عندما كان كريمونيزي يستضيف روما في ملعب جيوفاني زيني.
ويذكر التقرير أن مقتنيات بقيمة 80,000 جنيه إسترليني، بما في ذلك مجوهرات ونقود، قد سُرقت من المنزل. ومع ذلك، يُعتقد أن كاميرات المراقبة قد رصدت اللصوص، الذين يرجح أنهم قاموا بمراقبة المنزل لمعرفة متى سيكون فارغاً، ودخلوا وخرجوا عبر نقطة الدخول التي اختاروها.
وقال قائد الشرطة المحلية جياكومو تيسارولو لصحيفة "ديلي ميل": "لدينا تسجيلات كاميرات المراقبة تظهر الأفراد وهم يدخلون المنزل من خلال نافذة تُركت مفتوحة. لقد مكثوا في المبنى لعدة دقائق قبل الهروب بالساعة [باتيك فيليب] والعديد من الأشياء الأخرى ذات القيمة العالية. كانت هناك امرأة في الداخل، ليست زوجته بل جليسة الأطفال. تم اكتشاف السرقة عندما عاد بعض أصدقاء فاردي إلى المنزل ووجدوا أغراضاً ملقاة على الأرض، وكان من الواضح أنه تم اقتحامه".
الدوري الإيطالي يرفع الوعي بالعنف المنزلي
خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان كريمونيزي من بين عدد قليل من أندية الدوري الإيطالي التي حصلت على إذن للترويج لحملة "بطاقة حمراء للعنف"، المخصصة لمكافحة العنف المنزلي. سُمح لكل لاعب بتغيير الاسم الموجود على ظهر قميصه إلى اسم امرأة مهمة في حياته. واختار فاردي طباعة اسم "بيكي" فوق الرقم 10 على قميصه، تكريماً لزوجته. كما نزل اللاعبون إلى أرض الملعب مع وضع خط من الطلاء الأحمر على وجوههم، وذلك أيضاً لرفع الوعي وتسليط الضوء على قضية العنف المنزلي.
ويقال إن عائلة فاردي قد انغمست في مغامرتها الإيطالية الجديدة، حيث أصبح لهم حضور واضح في بلدة سالو، التي يبلغ عدد سكانها 10,500 نسمة، من خلال الخروج للمشي وتناول العشاء في المطاعم المحلية، فضلاً عن محاولة تعلم اللغة. وهذا يجعل الأمر قاسياً بشكل مضاعف لكونهم الآن ضحايا لعملية سطو مثيرة للقلق.
إلهام فاردي في الدوري الإيطالي
ارتبط اسم فاردي بأندية أخرى بعد مغادرة ليستر في الصيف، بما في ذلك ريكسهام، لكنه استقر في النهاية على تحدٍ جديد في إيطاليا وتأقلم بسرعة مع الحياة في الخارج. وأوضح فاردي في مقابلة أجريت في سبتمبر: "بمجرد أن اتخذت قراري، انتهى الأمر. كنت قادماً إلى هنا. أنا أستقر بشكل جيد للغاية ولا أطيق الانتظار للانطلاق الآن. الأمر كله يتعلق بأيام المباريات والرغبة في تحقيق النتائج، لذا فالأمر الآن يتعلق فقط بالعمل الجاد عندما تتاح لي الفرصة، ومساعدة زملائي في الفريق قدر المستطاع، وآمل المساهمة ببعض الأهداف".
كما أشار إلى أن لاعبه المفضل في الدوري الإيطالي أثناء نشأته كان أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو: "أنت تشاهده يلعب - لقد كان لا يصدق. مشاهدته يسجل في معظم الأسابيع كانت مشجعة حقاً بالنسبة لي. بعد مشاهدة ذلك، فإن قدومي إلى هنا ومحاولة القيام بالشيء نفسه تماماً - أمر مثير حقاً".
تمديد عقد فاردي يبدو مرجحاً
بعد رحيله عن ليستر في نهاية الموسم الماضي عند انتهاء عقده، وقع فاردي البالغ من العمر 38 عاماً عقداً مبدئياً لمدة 12 شهراً مع كريمونيزي لتغطية موسم 2025-26. ومع ذلك، تتضمن شروط هذا العقد أيضاً تمديداً لمدة 12 شهراً حتى صيف 2027 إذا تجنب النادي الهبوط. وحتى الآن، على الأقل، يبدو هذا احتمالاً معقولاً، نظراً لموقعهم الآمن في منتصف الجدول بعد 12 مباراة.
كانت الهزيمة أمام روما هي الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي، لكن كريمونيزي لا يزال يحتل المركز الحادي عشر، بفارق مريح يبلغ ست نقاط تفصلهم عن منطقة الهبوط. خسر الفريق نفس عدد المباريات التي خسرها القوة الأوروبية إنتر (4)، لكنه يحتاج إلى القدرة على تحويل التعادلات إلى انتصارات، حيث حصد النقاط الكاملة في ثلاث مباريات فقط بالدوري. ومع ذلك، بالنسبة لنادي إقليمي صاعد حديثاً يخوض موسمه الثاني فقط في الدرجة الأولى خلال الثلاثين عاماً الماضية، فقد كانت بداية قوية.
