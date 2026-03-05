"فاتي نسخة ريال مدريد" .. الصدفة تمنح أربيلوا فرصة العمر لتعويض ألابا بصفقة "شبه مجانية" من قلب كاستيا

حالة من الطوارىء يعيشها نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الأخيرة، بسبب الغيابات والضغط المتزايد على المدرب ألفارو أربيلوا في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

الفريق يقاتل في جبهتين، دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، بعد خسارة السوبر المحلي وتوديع كأس ملك إسبانيا بشكل مبكر، ولسوء حظه أنه لا يمتلك المقومات الكافية للنجاح فيما تبقى له.

ريال مدريد يلعب ضد مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري الأبطال، وأمامه مواجهة صعبة ضد سيلتا فيجو، طمحًا في تقليص فارق الـ4 نقاط مع برشلونة على صدارة الدوري.

ويدخل أربيلوا هذه المرحلة المفصلية منقوصًا في العديد من المراكز، مما جعله يتجه إلى حل داخلي، والحديث هنا عن النجم الشاب لاميني فاتي الذي لا تربطه صلة قرابة بأنسو فاتي لاعب برشلونة المعار إلى موناكو!