فاتورة بـ36.5 مليون ليرة.. "إرث" مورينيو الفاخر يفاقم صدمة رحيله عن فنربخشه!

ترك مورينيو خلفه فاتورة فندقية مستحقة الدفع بقيمة 36 مليون و500 ألف ليرة تركية (ما يعادل ملايين الدولارات خلال فترة إقامته).

هذا المبلغ المذهل هو تكلفة إقامة المدرب البرتغالي لمدة 15 شهراً، أي طوال فترة ولايته مع النادي، في أفخم أجنحة فندق "فور سيزونز" المرموق في إسطنبول.

هذا الرقم لا يمثل مجرد فاتورة إقامة عادية، بل يكشف عن حجم الاستثمار الهائل والتدليل الذي حظي به مورينيو منذ اللحظة الأولى.

إن اختيار الإقامة في جناح فندقي فاخر لهذه المدة الطويلة، بدلاً من الاستقرار في مسكن دائم، يعكس ربما شعوراً بعدم الاستقرار أو، على النقيض، مستوى من الرفاهية الاستثنائية التي اشترطها المدرب كجزء من بيئة عمله.

لكن الأهم، أنه يضع علامة استفهام ضخمة حول الجدوى الاقتصادية لصفقة جلبت الكثير من الضجيج الإعلامي والقليل من الإنجازات الرياضية.