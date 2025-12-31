بعد أخبار استهدافه من 4 أندية .. فابينيو يكشف حقيقة العروض البرازيلية ويعلق على مستقبله مع الاتحاد

أفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي فابينيو، لاعب وسط فريق الاتحاد، لا يضع خيار العودة إلى الملاعب البرازيلية ضمن حساباته في المرحلة الحالية، على الرغم من الاهتمام المتزايد من أندية بارزة في بلاده، أبرزها بالميراس وفاسكو دا جاما، التي تترقب موقفه مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2026.

ووفقًا لما تداوله الإعلام البرازيلي، فإن اسم فابينيو يُعد من الأسماء المطروحة بقوة في سوق الانتقالات المحلية، بعدما أبدت أندية أخرى مثل كورينثيانز وفلومينينسي رغبتها في التعاقد معه، إلا أن لاعب الاتحاد يفضل الاستمرار في تجربته بدوري روشن السعودي وعدم تغيير وجهته في الوقت الراهن.

من جانبه، أكد الصحفي التركي إكرم كونور أن فابينيو حسم موقفه بالفعل، وقرر البقاء مع الاتحاد، مستندًا إلى الاستقرار الذي يعيشه داخل النادي، إلى جانب القيمة المالية الكبيرة التي يحصل عليها، والتي تجعل عودته إلى البرازيل أمرًا غير مطروح في الوقت الحالي، خاصة في ظل مطالبه المادية المرتفعة.