Real Betis v Al Ittihad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
أحمد رفعت

بعد أخبار استهدافه من 4 أندية .. فابينيو يكشف حقيقة العروض البرازيلية ويعلق على مستقبله مع الاتحاد

نجم الاتحاد يحسم ما يتردد بشأن العروض البرازيلية

حسم النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط نادي الاتحاد، الأخبار التي تم ترددها خلال الأيام الماضية، بشأن تلقيه عدة عروضًا برازيلية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وانضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، بعد مسيرة حافلة مع ليفربول الإنجليزي، ليبدأ محطة جديدة في مشواره الكروي داخل الملاعب السعودية، بعقد يمتد مع العميد حتى صيف عام 2026.

    من الذي يُريد ضم فابينيو؟

    أفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي فابينيو، لاعب وسط فريق الاتحاد، لا يضع خيار العودة إلى الملاعب البرازيلية ضمن حساباته في المرحلة الحالية، على الرغم من الاهتمام المتزايد من أندية بارزة في بلاده، أبرزها بالميراس وفاسكو دا جاما، التي تترقب موقفه مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2026.

    ووفقًا لما تداوله الإعلام البرازيلي، فإن اسم فابينيو يُعد من الأسماء المطروحة بقوة في سوق الانتقالات المحلية، بعدما أبدت أندية أخرى مثل كورينثيانز وفلومينينسي رغبتها في التعاقد معه، إلا أن لاعب الاتحاد يفضل الاستمرار في تجربته بدوري روشن السعودي وعدم تغيير وجهته في الوقت الراهن.

    من جانبه، أكد الصحفي التركي إكرم كونور أن فابينيو حسم موقفه بالفعل، وقرر البقاء مع الاتحاد، مستندًا إلى الاستقرار الذي يعيشه داخل النادي، إلى جانب القيمة المالية الكبيرة التي يحصل عليها، والتي تجعل عودته إلى البرازيل أمرًا غير مطروح في الوقت الحالي، خاصة في ظل مطالبه المادية المرتفعة.

    ما هو تعليق فابينيو على الأمر؟

    كشف خالد المديفر معلق مباراة الاتحاد ضد نيوم، عن أنه التقى فابينيو قبل مباراة العميد، وتحدث معه عن مستقبله مع الفريق، مع انتشار أخبارًا تُفيد بأنه قد يرحل.

    وأكد المديفر على أنه سأل فابينيو عن مستقبله مع نادي الاتحاد ليرد قائلًا: "لا أعلم حتى الآن"، ليُبقي الباب مفتوحًا أمام إمكانية رحيله عن قلعة النمور خلال يناير المقبل.

    وبعد أن سأله معلق المباراة عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها في البرازيل، باهتمام أكثر من فريقه هناك به، حسم فابينيو الأمر قائلًا: "لا إنها مجرد شائعات".

    وبذلك يُنهي فابينيو الجدل المثار حول الأندية البرازيلية التي تقدمت بعروض من أجل ضمه، ولكنه لم يحسم مستقبله حتى الآن مع العميد سواء بالاستمرار أو الرحيل.

  • مشوار فابينيو الاحترافي

    انطلقت رحلة فابينيو الاحترافية بعيدًا عن الملاعب البرازيلية منذ موسم 2012-2013، بعدما غادر فريق الشباب بنادي فلومينينسي ليخوض أولى تجاربه الأوروبية مع ريو آفي البرتغالي، قبل أن تتسع خطواته نحو القارة العجوز عبر موناكو الفرنسي، وصولًا إلى محطة المجد مع ليفربول، حيث نقش اسمه بين كبار اللعبة وتُوج بعدة ألقاب كبرى.

    وعرف موسم 2024-2025 تألقًا لافتًا للنجم البرازيلي مع نادي الاتحاد، بعدما ظهر بمستوى ثابت وقوي، ليحصد إشادات واسعة، وكان أحد الأعمدة الرئيسية في تتويج العميد بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    وفي الموسم الحالي 2025-2026، واصل فابينيو حضوره المؤثر داخل المستطيل الأخضر، إذ خاض 17 مواجهة بقميص الاتحاد، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، بإجمالي 1435 دقيقة لعب، ليؤكد قيمته كعنصر أساسي في منظومة خط الوسط.

  • موسم الاتحاد 2025-26

    خاض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم موسم 2025-2026 في ظل تذبذب واضح في المستوى والنتائج، بين تعثرات مبكرة وردود فعل قوية محليًا وقاريًا، ما جعل مشواره حتى الآن مليئًا بالتقلبات.

    وبدأ العميد موسمه بصدمة مبكرة، بعدما ودّع كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، إثر خسارته أمام النصر بنتيجة (2-1)، ليخسر أول فرصة للتتويج مع انطلاقة الموسم.

    وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، لعب الاتحاد 10 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 5 انتصارات، واكتفى بالتعادل في مواجهتين، مقابل 3 هزائم ثقيلة تركت أثرًا واضحًا على مساره، إذ خسر أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم تلقى خسارة جديدة أمام الهلال في الجولة السادسة، قبل أن يسقط في ديربي جدة أمام الأهلي بالجولة الثامنة.

    أما على الصعيد القاري، فجاءت بداية الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة مخيبة للآمال، بعد خسارته في أول جولتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، ثم تجاوز الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد.

    لكن التعثر الآسيوي عاد مجددًا بخسارة قاسية أمام الدحيل القطري (4-2) في الجولة الخامسة، قبل أن يظهر الفريق شخصية قوية في الجولة السادسة، ويحقق انتصارًا ثمينًا خارج أرضه على ناساف كارشي الأوزبكي بهدف نظيف.

    وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، واصل الاتحاد مشواره بنجاح، وضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا منتظرًا مع نادي الخلود، في مواجهة يطمح من خلالها إلى الاقتراب من منصة التتويج وتعويض إخفاقاته الأخرى على الساحة المحلية.

