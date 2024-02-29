غيّر الساحر أو استرد أموالك .. لعنات بوجبا التي اكتملت بإيقافه بسبب المنشطات!

النجم الفرنسي تعرض لضربة قاصمة!

في السنوات الأخيرة ربما لن تجد لاعب أقل حظًا من بول بوجبا، ذلك الموهوب الفرنسي الذي ارتبط دائمًا بريال مدريد أو برشلونة والذي أصبح منبوذًا الآن.

بوجبا الذي خرجت اتهامات له قبل أشهر باستخدام مشعوذ حتى يصيب زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي يبدو وأنه أصابته لعنة ما.

اللاعب الفرنسي لا يخرج من مصيبة حتى يجد نفسه في أخرى، حتى أن حياته أصبحت مجموعة من المصائب المتتالية المزعجة للغاية حتى للمشجعين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اعترف بوجبا خلال التحقيقات الرسمية باستخدامه لساحر لكن ليس لإصابة أو التسبب بالضرر لأي لاعب آخر، ولكن لحمايته من الإصابات والمشاكل.

لكن يبدو أن النجم الفرنسي قد اختار ساحر غير متمكن من أدواته، أو قد أصابته لعنة الاستعانة بالطرق البدائية، إذ توالت المصائب عليه وآخرها إيقافه اليوم الخميس 4 سنوات بسبب تعاطي المنشطات.

بوجبا عليه بعد أن ينتهي من كل تلك المشاكل التي هو فيها أن يذهب فورًا لذلك المشعوذ ويسترد أمواله التي أنفقها على التعامل معه!