"غير دقيق ومهين ومثير للفتنة" - أندي بيرنهام ينتقد سير جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، بسبب تعليقاته حول المهاجرين
بيرنهام يستهدف راتكليف وغلازرز
في رد لاذع على راتكليف، أشار بورنهام إلى أن التعليقات التحريضية "تتعارض مع كل ما دأبت مانشستر على الدفاع عنه". ويبدو أنه استهدف أيضًا مجموعة الملاك الأمريكيين لنادي مانشستر يونايتد.
مع استمرار عائلة غلايزر في اتخاذ القرارات من قمة سلسلة الغذاء في أولد ترافورد، تحدث بورنهام ضد "أولئك الذين لم يقدموا سوى القليل من المساهمة في حياتنا هنا، وبدلاً من ذلك أمضوا سنوات في استنزاف ثروة إحدى مؤسساتنا التي نفخر بها".
ما قاله راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد
أدلى راتكليف بتصريحه المذهل خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز. وقال: "لقد رأيت الكثير من هذا في نادي كرة القدم. إذا قمت بأشياء صعبة، وهو ما شعرنا أننا مضطرون للقيام به في مانشستر يونايتد.
شعرنا أنها كانت الأمور الصحيحة التي يجب القيام بها. لكنك تصبح غير محبوب لفترة من الوقت. حسناً، لقد كنت غير محبوب في مانشستر يونايتد لأننا قمنا بالعديد من التغييرات. لكن من أجل الأفضل، في رأيي. وأعتقد أننا بدأنا نرى بعض الأدلة في نادي كرة القدم على أن ذلك بدأ يؤتي ثماره. لكنك تواجه نفس المشاكل في البلد.
"إذا كنت تريد حقًا التعامل مع القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة، مع الأشخاص الذين يختارون الحصول على الإعانات بدلاً من العمل لكسب عيشهم، إذا كنت تريد التعامل مع ذلك، فعليك القيام ببعض الأمور غير الشعبية، وإظهار بعض الشجاعة."
وتابع قائلاً: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد يضم تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين. أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال.
"لقد تم استعمار المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن يبلغ 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".
وأضاف راتكليف وهو يستهدف المسؤولين عن البلاد: "لا أعرف ما إذا كان الجهاز هو الذي لم يسمح لكيير بالقيام بذلك أم أنه ربما يكون لطيفًا جدًا - أعني، كيير رجل لطيف. أنا أحبه، لكنها مهمة صعبة وأعتقد أنه عليك القيام ببعض الأمور الصعبة مع المملكة المتحدة لإعادتها إلى المسار الصحيح، لأنني لا أعتقد أن الاقتصاد في حالة جيدة في الوقت الحالي".
رد من عمدة مانشستر الكبرى
رد ستارمر على تلك المقابلة بوصف ادعاءات راتكليف بأنها "مسيئة وخاطئة". وحث الرجل البالغ من العمر 73 عامًا على الاعتذار. ويدعم هذا الموقف بيرنهام، الذي شعر أيضًا بالحاجة إلى التحدث ضد شخصية بارزة في مانشستر.
وقال في بيان رسمي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه التعليقات تتعارض مع كل ما تمثله مانشستر تقليديًا: مكان تجمع فيه الناس من جميع الأعراق والأديان ومن لا دين لهم على مدى قرون لبناء مدينتنا ومؤسساتنا، بما في ذلك نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم. إن الدعوة إلى تقييد مستويات الهجرة أمر، وتصوير أولئك الذين يأتون إلى هنا على أنهم قوة غازية معادية أمر آخر تمامًا. هذا غير دقيق ومهين ومثير للفتنة ويجب سحبه.
لقد ساهم لاعبو كرة القدم الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم للعب في مانشستر الكبرى في تحسين حياة مدينتنا ومنطقتنا، كما ساهم في ذلك العديد من الأشخاص الذين يعملون في خدمات الصحة الوطنية وغيرها من الخدمات والصناعات الأساسية في مانشستر الكبرى.
"نحن نقدر مساهمتهم كمدينة-منطقة تشتهر بحفاوة الترحيب. إذا كان هناك أي انتقاد، فيجب أن يوجه إلى أولئك الذين لم يقدموا سوى القليل من المساهمة في حياتنا هنا، بل أمضوا سنوات في استنزاف ثروة إحدى مؤسساتنا التي نفخر بها."
راتكليف وإينيوس موجودان في أولد ترافورد منذ عام 2023
استحوذ راتكليف ومجموعته Ineos على حصتهم في مانشستر يونايتد في عام 2023. وهم الآن يتحكمون في العمليات الكروية في أولد ترافورد. شهدت الأوضاع تغيرًا إيجابيًا على أرض الملعب مؤخرًا تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك - بعد إقالة روبن أموريم - لكن المشجعين شعروا بخيبة أمل بسبب أسعار التذاكر وتوافرها خلال فترة صعبة أخرى يمر بها الشياطين الحمر.
