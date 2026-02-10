"أين نواف العقيدي؟!" .. سؤال يتردد بقوة في الوسط الجماهيري النصراوي منذ إعلان النصر لقائمة مواجهة أركاداج التركمانستاني بالأمس، حتى أتى سعد السبيعي؛ المسؤول النصراوي السابق، بالرد.
سبب قهري منعه! .. كشف سر غياب نواف العقيدي عن قائمة النصر أمام أركاداج
موعد مواجهة النصر وأركاداج
غادرت بعثة النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، أمس الثلاثاء، المملكة السعودية متجهًا لتركمانستان، استعدادًا لمواجهة أركاداج.
المباراة من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.
فيما سيقام لقاء الإياب في 18 من فبراير الجاري، على استاد الأول بارك، بالعاصمة السعودية "الرياض".
غيابات النصر أمام أركاداج
قائمة النصر لمواجهة الفريق التركمانستاني تشهد غياب كتيبة من النجوم، في ظل تفضيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لتجنيبهم إرهاق السفر الطويل.
ويغيب عن لقاء اليوم كل من: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ساديو ماني، كينجسلي كومان، محمد سيماكان، مارسيلو بروزوفيتش، إينيجو مارتينيز، بجانب الخماسي المحلي: سامي النجعي، سلطان الغنام، سعد الناصر، راغد النجار ونواف العقيدي.
سبب غياب العقيدي
حارس المرمى نواف العقيدي هو أكثر من سلط الجمهور التساؤلات بشأنه خلال الساعات الماضية، إذ كان من المتوقع أن يشارك أمام أركاداج، في ظل جلوسه احتياطيًا في المباريات الأخيرة بدوري روشن.
ومع استبعاد العقيدي، بدأ البعض يروج لشائعات وجود أزمة بينه وبين جورج جيسوس، واعتراضه على الجلوس احتياطيًا للحارس البرازيلي بينتو، وهذا ما نفاه سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق في النصر..
السبيعي أوضح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن نواف العقيدي يعاني من مشكلة في "الجيوب الأنفية" ما يمنعه من السفر عبر الطائرات الصغيرة، كتلك التي توجه بها زملاؤه نحو تركمانستان.
وشدد السبيعي على عدم توتر علاقة الحارس بالمدرب البرتغالي، مشيرًا إلى أن الأخير طالب الأول بالاستعداد جيدًا في الرياض، لمواجهة الفتح المقبلة في الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، والمقرر لها 14 من فبراير الجاري.
موسم نواف العقيدي
صاحب الـ25 عامًا بدأ الموسم الجاري 2025-2026 بطريقة جيدة، حيث اعتمد عليه جيسوس في 11 مباراة بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 12 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من ثلاثة لقاءات.
لكن في الجولتين 14 و15 من دوري روشن أمام القادسية والهلال – على الترتيب – ارتكب العقيدي بعض الأخطاء الساذجة، ما كلف فريقه الهزيمة (1-2) و(1-3)، بل أنه طُرد في الدقيقة 60 من مواجهة الزعيم.
ومن وقتها يغيب نواف عن المشاركة مع النصر، وعاد بينتو للصورة، بعدما كان مرشحًا للرحيل خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.
- Getty Images Sport
مشوار النصر في الموسم الجاري
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.
وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ وذلك بتحقيقه الفوز في 6 مباريات متتالية، آخرها (2-0) ضد الاتحاد في الجولة 21.
أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.