غياب مبابي وثنائي أساسي واللاعبون يصلون قبل ساعة ونصف.. كواليس أول تدريبات لريال مدريد مع ألفارو أربيلوا!

وبعيدًا عن الجدل، لم تنتظر الإدارة طويلًا، وأعلنت رسميًا تعيين اسم ينتمي بعمق إلى العائلة المدريدية لقيادة المرحلة الانتقالية، وهو ألفارو أربيلوا، اللاعب السابق وأحد أبناء النادي، الذي ارتدى قميص الفريق لسنوات طويلة، وكان زميلًا لتشابي ألونسو في فترة من أكثر الفترات نجاحًا في تاريخ النادي.

اختيار أربيلوا لم يكن عشوائيًا، بل جاء اعتمادًا على معرفته العميقة بثقافة النادي، وشخصيته القوية، إضافة إلى تجربته السابقة داخل منظومة ريال مدريد في الفئات السنية المختلفة. ومع ذلك، فإن التحدي الذي ينتظره يبدو كبيرًا ومعقدًا، خاصة أنه يتولى المهمة في توقيت بالغ الحساسية، وسط ضغط جماهيري وإعلامي هائل.

أول ظهور لأربيلوا في قيادة الفريق خلال الحصة التدريبية الأولى لم يمر مرور الكرام، حيث خطفت حالات غياب بارزة الأنظار وأثارت تساؤلات واسعة.