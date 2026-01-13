غياب مبابي وثنائي أساسي واللاعبون يصلون قبل ساعة ونصف.. كواليس أول تدريبات لريال مدريد مع ألفارو أربيلوا!

لا يزال رحيل تشابي ألونسو عن مقعد المدير الفني لنادي ريال مدريد يثير الكثير من علامات الاستفهام داخل الأوساط الرياضية والإعلامية في إسبانيا وخارجها، في ظل الغموض الذي يحيط بالسيناريو الحقيقي لنهاية مشواره مع النادي الملكي. فحتى الآن، لم تتضح الصورة بشكل قاطع: هل كان ما حدث إقالة غير معلنة تم تغليفها بصيغة ودية؟ أم إن الطرفين توصلا فعلًا إلى اتفاق مشترك على إنهاء التجربة في هذا التوقيت الحساس من الموسم؟؟.
هذا الغموض فتح باب التكهنات على مصراعيه، لكن المؤكد أن إدارة ريال مدريد تحركت بسرعة لافتة، في محاولة للسيطرة على الموقف ومنع أي ارتدادات سلبية داخل غرفة الملابس أو على مستوى النتائج.