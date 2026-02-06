وُصِف تصرّف كريستيانو رونالدو الإضرابي في النصر بأنه "غريب"، إذ تساءل أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرر عن كيفية تبرير النجم الرتغالي لسلوكه وهو يتقاضى "أكثر من 400 ألف جنيه استرليني يومياً". وقد قام الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى الابتعاد عن المشاركة مع فريق النصر خلال الأسبوع الماضي، مما جعل البعض يتكهن بإمكانية رحيله عن النادي السعودي.
أسطورة الدوري الإنجليزي ساخرًا من رونالدو : أمر لطيف أن تتقاضى 400 ألف استرليني يوميًا وتضرب عن العمل!
رونالدو والعقد الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم
كان رونالدو في الشرق الأوسط منذ عام 2023، عندما أتم انتقالاً رائداً كلاعب حر - عقب رحيله الصادم عن مانشستر يونايتد، ويلعب حاليًا مع النصر بالعقد الأكثر ربحاً في عالم كرة القدم بشكل عام.
لكن ذلك لا يكفي لإبقاء ابن الـ41 عاماً الذي لا يشيخ سعيداً، إذ يحتج البرتغالي على ما يراه توزيعاً غير عادل للأموال في السعودية. ولم يشارك في ديربي أمام الرياض، وقد يغيب عن مواجهة القمة مع الاتحاد يوم الجمعة.
- Getty
شيرر يتساءل عن سلوك رونالدو
قال شيرر، الدولي الإنجليزي السابق الذي لا يزال الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، لـ Betfair عن تصرفات رونالدو المثيرة للجدل: «ليس هناك كثيرون يتقاضون أكثر من 400 ألف جنيه استرليني في اليوم ثم يضربون عن العمل. لا بد أنها وضعية لطيفة أن تكون فيها لتقول لن آتي إلى العمل رغم أنني أتقاضى هذا القدر من المال. الأمر غريب عندما تفكر فيه. إنه نجم خارق، لكن الإضراب على ذلك المستوى لا يبدو جيدًا».
حذّره الدوري السعودي للمحترفين من أن لا أحد، حتى هو، أكبر من البطولة نفسها. وتم تذكيره بأن كل فريق في السعودية يعمل ككيان مستقل، مع توفير أموال الانتقالات من قِبل مستثمرين أفراد — بدلًا من أن يغطي صندوق الاستثمارات العامة (PIF) جميع تلك النفقات.
وتضمن بيان مطوّل موجّه للبرتغالي العبارة التالية: «مثل أي منافس من النخبة، هو يريد الفوز. لكن لا فرد — مهما كانت أهميته — يحدد القرارات خارج ناديه».
رومانو يقدم تحديثًا حول وضع رونالدو
ورغم وجود أمثال ساديو ماني وجواو فيليكس وكينجسلي كومان إلى جانبه في النصر، إلا أن رونالدو يشعر بالإحباط بسبب صفقات التعاقد التي يجريها منافسو دوري روشن السعودي، وعلى رأسها زميله السابق في ريال مدريد كريم بنزيما الذي رحل عن الاتحاد متجهًا إلى الهلال.
وبات الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات يرى تساؤلات تُطرح حول مستقبله. وفي تحديث بشأن ذلك الوضع، قال خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو عبر قناته على يوتيوب: "أستطيع أن أخبركم أن كريستيانو لا يزال منزعجًا من الوضع".
وأوضح:"قلت لكم في فيديو أمس، لا تبالغوا في رد الفعل – كريستيانو إلى الدوري الأمريكي، كريستيانو يفسخ عقده، وهذا النوع من الأمور. في الوقت الراهن، وفقًا لمعلوماتي، لن يلعب مباراة مهمة يوم الجمعة ليس لأنه يعاني من إصابة، أو هناك إدارة للأحمال البدنية، ولا مشكلات جسدية، إنه في حالة بدنية جيدة لكنه لن يكون مع الفريق تمامًا كما فعل قبل أيام قليلة. لماذا؟ لأنه لا يزال منزعجًا من الإدارة التابعة للمجموعة السعودية، خصوصًا صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، الذي يتولى رعاية عدة أندية هناك".
وأضاف: "مرة أخرى قلت لكم أمس يا جماعة، لست هنا لأتحدث نيابة عن كريستيانو رونالدو. لست الشخص الذي يتحدث نيابة عنه. واللاعب سيكون بتوضيح كل شيء قريبًا".
- Getty
حديث الانتقالات: ربط اسم رونالدو بفرق في أوروبا والدوري الأمريكي
بينما يتردد رومانو في الانجرار إلى الجدل بشأن الخطوة التالية لرونالدو، تُناقَش وجهات محتملة مختلفة. وقد طُرحت فكرة العودة إلى سبورتينج لشبونة، مع الإشارة إلى اهتمام عدة فرق أخرى في أوروبا.
كما اقتُرح أن السير ديفيد بيكهام قد يدرس خيار جمع كريستيانو مع غريمه الأزلي ليونيل ميسي في إنتر ميامي، بطل كأس الدوري الأمريكي — وهي خطوة ستشهد ظهور شخصيتين أيقونيتين في الفريق نفسه للمرة الأولى في مسيرتيهما.