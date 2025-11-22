FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP
علي رفعت

عودة الكبار وغياب الركائز.. تشابي ألونسو يعيد ترتيب أوراق ريال مدريد قبل رحلة إلتشي!

متاعب خط الوسط والدفاع تؤرق تشابي ألونسو قبل رحلة إلتشي

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، القائمة الرسمية المستدعاة لخوض المباراة القادمة في الدوري الإسباني ضد فريق إلتشي.

ويحل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلاً على ملعب "مارتينيز فاليرو" مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الجديدة من البطولة.

وشهدت القائمة النهائية استبعاد عدد من الأسماء البارزة في التشكيلة الأساسية لأسباب طبية وفنية، رغم مشاركة بعضهم في التدريبات الأخيرة للفريق في المدينة الرياضية "فالديبيباس"، وهو ما يضع المدرب أمام خيارات محدودة في بعض المراكز الحيوية، وتحديدًا في خطي الدفاع والوسط.

  • Tchouameni(C)Getty Images

    موقف أوريليان تشواميني وقرار الاستبعاد النهائي

    جاء خلو القائمة من اسم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني كأبرز المستجدات في تشكيلة ريال مدريد لهذه الجولة.

    اللاعب كان قد شارك بانتظام في الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت يوم السبت مع المجموعة، مما أثار تكهنات واسعة حول إمكانية لحاقه بالمباراة ودخوله ضمن خيارات تشابي ألونسو.

    ومع ذلك، فضّل الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي، عدم المخاطرة باللاعب في هذه المواجهة، نظرًا لعدم اكتمال جاهزيته البدنية بنسبة 100% بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به.

    القرار جاء حاسمًا بضرورة استبعاد أوريليان تشواميني من السفر إلى إلتشي، لمنحه وقتًا إضافيًا للتعافي التام وتجنب أي انتكاسة قد تبعده لفترة أطول عن الملاعب، خاصة في ظل ضغط المباريات الذي ينتظر الفريق في الأسابيع المقبلة. 

    ويُعد غياب اللاعب مؤثرًا في حسابات التوازن الدفاعي في وسط الملعب، إلا أن الجهاز الفني فضل السلامة البدنية للاعب على المشاركة المستعجلة، ليتم تأجيل عودته إلى المباريات الرسمية لحين التأكد التام من سلامته الطبية.

  • تفاصيل إصابة أنطونيو روديجر وموعد العودة المحتمل

    في الخط الخلفي، تأكد غياب المدافع الألماني أنطونيو روديجر عن اللقاء، حيث لا يزال اللاعب يعاني من آثار إصابة دقيقة في الركبة.

    ووفقًا لما أكدت عليه صحيفة "آس" فإن حالة أنطونيو روديجر تتطلب حذرًا شديدًا في التعامل مع أحمال التدريب والمباريات، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص. 

    وتشير التقارير الواردة من داخل النادي إلى أن الهدف الأساسي للجهاز الطبي هو تجهيز المدافع الألماني للمشاركة في المباراة الأوروبية المرتقبة للفريق في أثينا ضد أولمبياكوس، وليس لمباراة الدوري.

    ونقلت تقارير صحفية تصريحات مقتضبة للاعب أشار فيها إلى احتمالية جاهزيته لموقعة أثينا، قائلاً: "سنرى ما إذا كنت سأكون جاهزًا لأثينا".

    يأتي هذا الغياب ليزيد من متاعب تشابي ألونسو الدفاعية، خاصة مع استمرار غياب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، مما يقلص الخيارات المتاحة في مركز قلب الدفاع بشكل كبير أمام فريق إلتشي الذي يجيد اللعب على ملعبه.

  • xabi alonso mbappeGetty Images

    جاهزية الرباعي العائد وتأثير "فيروس الفيفا"

    على الجانب الآخر، شهدت القائمة تواجد عدد من اللاعبين الذين كانت تحوم شكوك حول جاهزيتهم عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

    فقد شارك كل من حارس المرمى تيبو كورتوا، ولاعب الوسط فيديريكو فالفيردي، والنجم الفرنسي إدواردو كامافينجا، والمهاجم كيليان مبابي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي تمامًا دون أي شكوى طبية.

    هؤلاء اللاعبون أصبحوا متاحين بشكل كامل للمدرب تشابي ألونسو للاعتماد عليهم في التشكيلة الأساسية أو كأوراق رابحة على مقاعد البدلاء.

    وعلى النقيض، تسببت فترة التوقف الدولي في خروج لاعبين آخرين من الحسابات، حيث تم استبعاد النمساوي دافيد ألابا من القائمة المسافرة. 

    وعاد دافيد ألابا من معسكر منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم وهو يعاني من إجهاد عضلي واضح، ورغم عدم مشاركته في الدقائق الفعلية للمباريات الدولية، إلا أن السفر والتدريبات مع المنتخب تسببا في هذا الإجهاد، مما دفع الجهاز الطبي في ريال مدريد إلى التوصية بإراحته في هذه الجولة لتفادي تفاقم الحالة وتحولها إلى إصابة عضلية.

  • استمرار غياب فرانكو ماتانتونو وقرار بشأن الكاستيا

    تضمنت قائمة الغيابات أيضًا اللاعب الشاب فرانكو ماتانتونو، الذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي للتعافي من آلام العانة. 

    وتتطلب هذه النوعية من الإصابات تدرجًا حذرًا في العودة إلى التدريبات القوية، لذا يواصل فرانكو ماتانتونو الغياب عن المباريات الرسمية حتى إشعار آخر. 

    كما يستمر غياب الظهير الأيمن داني كارباخال عن صفوف الفريق للأسباب الطبية المعروفة سابقًا، ليفتقد الفريق لخدمات أحد أهم قادته في الملعب.

    ومن اللافت في القائمة التي أعلنها تشابي ألونسو خلوها تمامًا من أي لاعب من فريق الشباب الكاستيا باستثناء المهاجم جونزالو جارسيا والحارس سيرجيو ميستري، رغم النقص العددي الواضح في خط الدفاع ووسط الملعب الدفاعي.

    واكتفى المدرب بالاعتماد على العناصر المتاحة من الفريق الأول، مؤمنًا بقدرة المجموعة الحالية على تعويض الغيابات وتحقيق النتيجة المطلوبة في ملعب "مارتينيز فاليرو". 

    ويعكس هذا القرار رغبة المدرب في الحفاظ على استقرار الفريق والاعتماد على أصحاب الخبرة في التعامل مع مباريات الدوري المعقدة خارج الديار.

