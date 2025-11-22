أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، القائمة الرسمية المستدعاة لخوض المباراة القادمة في الدوري الإسباني ضد فريق إلتشي.
ويحل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلاً على ملعب "مارتينيز فاليرو" مساء يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الجديدة من البطولة.
وشهدت القائمة النهائية استبعاد عدد من الأسماء البارزة في التشكيلة الأساسية لأسباب طبية وفنية، رغم مشاركة بعضهم في التدريبات الأخيرة للفريق في المدينة الرياضية "فالديبيباس"، وهو ما يضع المدرب أمام خيارات محدودة في بعض المراكز الحيوية، وتحديدًا في خطي الدفاع والوسط.