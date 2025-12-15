"سأحوله من شاب أسود إلى أبيض!" .. فضيحة عنصرية تضرب مدرب جنوب إفريقيا قبل انطلاق كأس الأمم

انفجر هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، غضبًا في مؤتمر صحفي صاخب الأسبوع الماضي حين سُئل عن وضع مبوكازي، إذ أبدى غضبه واستياءه من تأخر انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب بحجة أن الطائرة فاتته! وقد خرجت منه كلمات وُصفت بالعنصرية من جانب البعض في البلاد التي عانت طويلًا من التمييز العنصري.

بروس قال للصحفيين عن مدافع أورلاندو بايريتس الذي سيبدأ رحلة جديدة في الدوري الأمريكي بعد كأس أمم إفريقيا "مبوكازي وصل للتو أو سيصل خلال 15 دقيقة. لم أرغب في التحدث عن هذا الموضوع، لكنكم طرحتم السؤال ولديكم الحق في معرفة أنني لست راضياً عنه. لقد أبلغنا أنه فاتته رحلته يوم أمس في ديربان، وكان مدرب أورلاندو بايرتس هو من أخبرني بذلك. وكان غاضباً للغاية لأنه فاتته الرحلة، ووفق كلماته، 'هذا سلوك غير مهني'."

وأضاف بروس "وأعتقد أنني تحدثت سابقاً عن السلوك غير المهني لبعض اللاعبين الجنوب إفريقيين، وهذا مثال آخر على ذلك. ثم أرسل لي نادي بايرتس رسالة بها هراء – هراء حقاً – حول سبب تفويته للرحلة، ولن أخبركم بما قالوه، وهذا أسوأ شيء أن يحمي النادي اللاعب على سلوكه غير المهني."

وتابع "هذه هي جنوب إفريقيا، وهذا سيء جداً – سيء للغاية. عندما تكون شاباً يبلغ 19 عاماً وتتلقى استدعاءً للمنتخب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ولعب كأس العالم العام المقبل، ويمنحك المدرب بضعة أيام إضافية راحة، لو كنت شخصاً ذا عقلية سليمة، فلن تحتاج حتى لتلك الأيام الإضافية وستكون هنا يوم الاثنين مع باقي اللاعبين."

وأكمل "سأتحدث معه بعد التدريب، وأؤكد لكم أنه شاب أسود، وسأجعله يغادر غرفتي وهو شاب أبيض، لأنني لا أستطيع قبول هذا. لكنني أعلم السبب، أعلم السبب. فجأة أصبح مبوكي نجماً – يظن نفسه نجماً! هذا هو سلوك النجوم، 'سأقرر متى أجيء'. سأوضّح له ذلك، أنا غاضب جداً، غاضب للغاية من سلوكه."

المدرب لم يتوقف هنا، بل سخر من انتقال اللاعب صاحب الـ20 عامًا إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي ودور وكيلة أعماله في الأمر، بقوله "أعتقد أنها ليست خطوة جيدة. ماذا سيفعل هناك في شيكاغو؟ ليس حتى فريقاً من فرق الكأس هناك. وفق معلوماتي، سيشارك في الفريق الثاني – إذا كان هذا صحيحاً، سأستوضح منه عند لقائنا. هذا أسوأ."

وتابع "وكيلة اللاعب، امرأة تعتقد أنها تعرف كرة القدم، تقوم بما يفعله كثير من الوكلاء وتفكر في 'كم يمكنني الحصول؟'. لو كانت ذكية قليلاً، فهي تعلم أن هناك كأس الأمم الإفريقية وبعده كأس العالم، وهناك فرق أفضل لمسيرته المهنية بدلاً من الذهاب إلى شيكاغو. ماذا سيفعل هناك بمفرده في مدينة كبيرة كهذه؟ لذلك لا أعتقد أنها خطوة جيدة."