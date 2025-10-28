غضب عارم في البرازيل.. طرح ملعب ماراكانا التاريخي للبيع!

وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تحاول حكومة ولاية ريو تخفيف عبء دين متصاعد للإدارة المركزية البرازيلية تبلغ قيمته حوالي 1.7 مليار جنيه إسترليني، ومستحق السداد في عام 2026. وتعاني ولاية ريو دي جانيرو من أزمة مالية هيكلية منذ سنوات، تفاقمت بسبب تكاليف استضافة الأحداث الكبرى والركود الاقتصادي، مما دفعها للبحث عن حلول جذرية.

ويُقال إن ملعب ماراكانا، الذي استضاف نهائيات كأس العالم في عامي 1950 و2014، يكلف الولاية ما يقرب من 140,000 جنيه إسترليني لكل مباراة كأعمال صيانة. يرى رودريجو أموريم، رئيس اللجنة التشريعية المشرفة على الاقتراح، أن بيع الملعب يمكن أن يدر أكثر من 279 مليون جنيه إسترليني لريو. وشدد على أن تكاليف صيانة الصرح الأيقوني، الذي يضم أيضًا مجمع "ألديا ماراكانا" (Aldeia Maracana)، أصبحت لا يمكن تحملها في ميزانية الولاية.