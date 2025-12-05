Burnley v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
غرامة مالية وإيقاف للبصق.. إيقاف نجم تونس ومانشستر يونايتد السابق أربع مباريات

تصرف غير لائق من نجم تونس...

تلقى لاعب وسط بيرنلي حنبعل مجبري عقوبة الإيقاف لأربع مباريات وغرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني بعد أن وجده الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مذنباً بالبصق في اتجاه مشجعي ليدز يونايتد خلال مباراة الدوري الإنجليزي التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

واعترف اللاعب الدولي التونسي بالتهمة، وأصدرت لجنة العقوبات قرر الإيقاف في الوقت الذي يواصل بيرنلي كفاحه للهروب من منطقة الهبوط.

  • عقوبة كبيرة

    تم إيقاف مجبري لأربع مباريات بعد تهمة سوء سلوك من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تتعلق بحادثة بصق خلال فوز بيرنلي 2-0 على ليدز يونايتد في 18 أكتوبر.

    خسر بيرنلي الآن خدمات النجم التونسي في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يحتل النادي المركز 19 في الدوري الإنجليزي بعد خمس هزائم متتالية. سيغيب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن مباريات الدوري ضد نيوكاسل وفولهام وبورنموث وإيفرتون، مما يستبعده حتى نهاية ديسمبر. لعب مجبري أكثر من 50 مباراة مع بيرنلي منذ وصوله من مانشستر يونايتد في 2024، لكن هذه النكسة الأخيرة تضيف ضغطًا على النادي الذي يكافح بالفعل من أجل البقاء في البريميرليج.

    يأتي إيقاف لاعب الوسط أيضًا في فترة يحتاج فيها بيرنلي بشدة إلى الاستقرار، بعد أن كافح لتكرار أداء الموسم الماضي الذي فاز فيه ببطولة تشامبيونشيب. مع ثلاث انتصارات فقط من أول 14 مباراة، فإنهم عالقون في صراع الهبوط حيث الانضباط والاتساق أكثر قيمة من أي وقت مضى. سيجبر غياب مجبري المدير الفني على إعادة تشكيل خط الوسط وسط تزايد التدقيق في النتائج.

  Huddersfield Town v Burnley - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    اعتراف مجبري

    وقد أوضحت اللجنة التنظيمية التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التهمة الموجهة إلى اللاعب في بيان رسمي، حيث أوضحت: "قامت لجنة تنظيمية مستقلة بمعاقبة حنبعل مجبري لاعب بيرنلي بسبب سوء سلوكه خلال مباراة الدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد يوم السبت 18 أكتوبر. وقد زُعم أن اللاعب انتهك قوانين اللعبة وتصرف بطريقة غير لائقة، من خلال البصق على مشجعي ليدز يونايتد أو في اتجاههم في الدقيقة 67 تقريبًا". وأكد البيان أن اللاعب التونسي اعترف بالاتهام وقبل المسؤولية عن الحادث. وأضاف أن "لجنة التنظيم فرضت عقوبة الإيقاف لأربع مباريات وغرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني بعد جلسة استماع"، وأن الأسباب المكتوبة للقرار ستُنشر في الوقت المناسب.

    وأكد بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن اللجنة المستقلة قد راجعت الأدلة الكاملة قبل تحديد العقوبة المطبقة. وشدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على أن الحوادث التي تنطوي على البصق على المشاهدين أو في اتجاههم تندرج ضمن سوء السلوك الجسيم في إطار العمل التأديبي للهيئة الإدارية.

  • الجماهير تشتكي للشرطة

    تأتي هذه الحادثة في وقت صعب بالنسبة لمجبري، الذي انضم إلى بيرنلي قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة قيمتها 9.4 مليون جنيه إسترليني، وسرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا في خط وسط النادي. قبل هذا الإيقاف، خاض 53 مباراة في جميع المسابقات مع فريقه وأثبت نفسه كلاعب مجتهد ومقاتل في المناطق المركزية. لم يكن سجله التأديبي مصدر قلق كبير في السابق، مما يجعل تهمة سوء السلوك هذه خروجًا ملحوظًا عن تطوره المستقر.

    بدأت التحقيقات في الحادث بعد أن أبلغ أحد مشجعي ليدز في قسم الزوار الشرطة في لانكشاير، التي راجعت اللقطات والأقوال قبل إحالتها إلى سلطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. على الرغم من أن الشرطة لم توجه أي تهم، خلص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى أن قوانين اللعبة قد انتهكت وتولى الأمر بشكل مستقل من خلال القنوات التأديبية الرياضية. تم إطلاع بيرنلي على كامل التفاصيل خلال العملية، على الرغم من أن النادي لم يدل بأي تعليق علني بشأن الإيقاف.

  Tottenham Hotspur v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    عودة مع نهاية العام

    سيستعد بيرنلي الآن لسلسلة من المباريات الحاسمة بدون مجبري ، حيث يحتاج إلى إيجاد حلول لتثبيت مستواه قبل حلول العام الجديد. سيغيب لاعب الوسط عن أربع مباريات مهمة، ضد نيوكاسل يونايتد وفولهام وبورنموث وإيفرتون، والتي قد تحدد مصير النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير. سيكون النجم التونسي مؤهلاً للعودة ضد نيوكاسل يونايتد في 30 ديسمبر في مباراة الإياب التي ستقام غدًا في سانت جيمس بارك.

