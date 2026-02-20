غافي يخطو خطوة كبيرة نحو العودة إلى برشلونة في دفعة قوية لهانسي فليك مع اشتداد المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد

تلقى برشلونة دفعة قوية في سعيه للفوز باللقب، حيث عاد لاعب خط الوسط غافي أخيرًا إلى التدريبات الجماعية بعد غياب طويل. وفقًا لصحيفة ماركا، استقبل زملاؤه اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا صباح الجمعة بالتحية التقليدية "نفق الصفعات"، مما يمثل علامة فارقة عاطفية وجسدية مهمة في عملية التعافي التي اختبرت عزمه. بعد أشهر من العمل الفردي الشاق خلف الأبواب المغلقة، فإن رؤية اللاعب الدولي الإسباني يعود إلى صفوف الفريق الأول يمثل دفعة معنوية في الوقت المناسب للمدرب فلick.

يشير هذا التطور إلى أن جافي قد دخل المرحلة الأخيرة من رحلة بدأت بصدمة قاسية. في حين شوهد سابقًا وهو يؤدي تمارين خفيفة وتدريبات فردية بالكرة، كانت جلسة يوم الجمعة هي المرة الأولى التي يندمج فيها في العمل التكتيكي الجماعي منذ خضوعه للجراحة. بالنسبة لفليك، فإن وجود لاعب مقاتل وموهوب على وشك العودة إلى المنافسة يشبه "تعاقدًا جديدًا" على مستوى عالمي لمساعدة برشلونة في تحقيق طموحاته المحلية والأوروبية.