"لم نعهد ظهورك بهذه الطريقة!" .. فيديو غازي الذيابي يجلب اللوم لماجد عبدالله قبل ديربي النصر والهلال

العالمي كان متسيدًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 لعشر جولات متتالية، محققًا بها العلامة الكاملة (30 نقطة)، حتى أتت الجولة الـ12 لتعصف به..

تعادل النصر أمام الاتفاق (2-2)، ثم تلقى الهزيمة في الكلاسيكو أمام الأهلي (2-3)، وأخيرًا هُزم أمام القادسية (1-2)، في الجولة من الـ12 إلى الـ14 على الترتيب.

نزيف النقاط هذا أطاح بالعالمي من صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ليهبط للمركز الثاني برصيد 31 نقطة متأخرًا بأربع نقاط عن الهلال "المتصدر".