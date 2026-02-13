غاري لينيكر يكشف عن رسالة غير لائقة كان على لاعبي نوتنغهام فورست إرسالها إلى إيفانجيلوس ماريناكيس بعد إقالة شون دايتش

بدأ فورست موسم 2025-26 بقيادة نونو إسبيريتو سانتو، بعد أن قاد الفريق إلى المركز السابع والتأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم الماضي. تم إعفاؤه من مهامه في 9 سبتمبر.

تم تسليم زمام الأمور على الفور إلى المدرب السابق لتوتنهام أنجي بوستيكوغلو، لكن الأسترالي سجل تاريخًا غير مرغوب فيه، حيث لم يحقق سوى ثماني مباريات دون فوز خلال 39 يومًا على رأس الفريق. استجاب دايتش لنداء استغاثة آخر من ترينتسايد.

كان يُعتبر خيارًا آمنًا لإبعاد فورست عن خطر الهبوط، لكنه حقق 10 انتصارات فقط خلال 25 مباراة قاد فيها الفريق، وأصبح آخر مدرب يُطرد وسط صيحات الاستهجان من المدرجات بعد التعادل 0-0 مع ولفرهامبتون المتذيل.