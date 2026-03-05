غاريث بيل يزعم أن زين الدين زيدان "لم يفعل الكثير" كمدرب لريال مدريد ويقدم رأيه الصادق حول شخصية كريستيانو رونالدو كزميل في الفريق

ورداً على الشائعات التي طال أمدها حول وجود خلافات داخل خط الهجوم الشهير لـ "ريال مدريد" الذي يتألف منه هو ورونالدو وكريم بنزيمة، أكد بيل أن الثلاثي كان يعمل بشكل متناغم. "كنا نتفاهم جيداً في غرفة الملابس. لم نواجه أي مشكلة أبداً"، أوضح. "كان كريم هادئاً جداً... كنت أنا وكريستيانو في الجناح، ونتمتع بحيوية أكبر، لكنه كان يجمعنا معاً. جئت أنا كقطعة الأخيرة من الأحجية".

عندما سُئل عن نزعة رونالدو إلى الكمال، أضاف بيل: "كنت أفكر في ذلك للتو، لقد حركت ذراعي عدة مرات عندما أضعت فرصة التسجيل في مواجهة حارس المرمى، وربما كان بإمكاني تمرير الكرة إليه! عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار أن هذه هي دوافعه وحافزه. إنه يريد فقط أن يسجل، ليس هدفًا واحدًا، بل يريد أن يسجل ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أهداف في المباراة، إذا استطاع ذلك.

"أنت تعلم أنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية ويريد تسجيل الأهداف ويريد التغلب على [ليونيل] ميسي في ذلك. أنت تفهم ذلك، كما أنك لا تستطيع المجادلة في أنه يسجل الأهداف. حتى عندما عاد إلى مانشستر يونايتد، كان الناس يقولون: "إنه لم يعد كما كان"، لكنه لا يزال يسجل الأهداف، وهو أصعب شيء في كرة القدم. كان لديه دافع كبير. كنت تعرف قبل بدء المباراة أنك متقدم 1-0، لأنك كنت تعرف أنه سيسجل في وقت ما، وكان أيضًا مصدر ثقة للفريق".