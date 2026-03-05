غاريث بيل يدعم مدرب ريال مدريد السابق "العبقري" لتولي منصب مدرب مانشستر يونايتد - وحتى بول سكولز يوافق على ذلك!

انضم بيل إلى أيقونة الشياطين الحمر شولز في القول بأن أنشيلوتي سيكون خيارًا "رائعًا" لتولي منصب المدير الفني في أولد ترافورد. يعتقد الويلزي، الذي حقق العديد من الألقاب تحت قيادة الإيطالي في مدريد، أن المدرب المخضرم يتمتع بـ"العبقرية" المطلوبة لإعادة مانشستر يونايتد إلى مجده السابق.

يحمل هذا التأييد وزنًا كبيرًا نظرًا لتاريخ بيل مع المدرب البالغ من العمر 66 عامًا. بعد أن خاض ما يقرب من 100 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي خلال فترتين في سانتياغو برنابيو، شهد بيل بنفسه الأساليب التي ضمنت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.