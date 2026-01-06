AFP
عيون أمريكية في الرباط.. لماذا يراقب الـ FBI مباراة الجزائر والكونغو؟
الجزائر في مواجهة حاسمة أمام الكونغو
تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الثلاثاء صوب القمة النارية التي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره الكونغولي في ثمن نهائي "كان 2025".
ويدخل "محاربو الصحراء" المواجهة بثوب المرشح الأبرز بعد مشوار "مثالي" في دور المجموعات، حققوا فيه العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، مظهراً قوة هجومية ضاربة اكتسحت السودان (3-0) وغينيا الاستوائية (3-1)، مع انضباط تكتيكي أمام بوركينا فاسو.
في المقابل، لن يكون "فهود" الكونغو الديمقراطية صيداً سهلاً، إذ يدخلون اللقاء بسجل ناصع خالٍ من الهزائم في مجموعتهم الصعبة، حيث جمعوا 7 نقاط تساووا بها مع السنغال المتصدرة. وقد أثبت الكونغوليون صلابتهم بانتزاع تعادل ثمين من "أسود التيرانجا" (1-1) واكتساح بوتسوانا بثلاثية، مما يجعل المباراة صداماً قوياً بين الهجوم الجزائري الكاسح والتنظيم الكونغولي العنيد الذي يطمح لإقصاء أحد أبرز المرشحين للقب.
- AFP
سر تواجد وفد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
في خطوة تعكس الاهتمام العالمي بالتجربة المغربية في تأمين الفعاليات الكبرى، يشهد ملعب "مولاي الحسن" بالرباط والذي يتسع لأكثر من 65,000 شخص، تواجداً ميدانياً لوفد رفيع المستوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، بقيادة دوجلاس أولسون وكيفن كوالسكي.
ولا تتعلق الزيارة بأي تحقيقات، بل هي مهمة "استطلاعية" دقيقة تهدف إلى دراسة البروتوكولات الأمنية المعتمدة خلال قمة الجزائر والكونغو الديمقراطية.
ويركز الفريق الأمريكي "عدساته" على آليات إدارة الحشود، ونقاط التفتيش والفرز، وكيفية استخدام التكنولوجيا المتطورة مثل الطائرات بدون طيار (الدرون) وكاميرات المراقبة الدقيقة، بالإضافة إلى التنسيق بين الأمن المغربي والشرطة الأجنبية المرافقة للمنتخبات. الهدف الاستراتيجي من هذه "المعايشة" هو نقل الخبرات والدروس المستفادة لتطبيقها في تأمين كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة (مع المكسيك وكندا)، تلبيةً لمتطلبات الفيفا في التعاون الأمني الدولي، والذي سيمتد حتى مونديال 2030، حسبما نقلت "rmcsport".
الوافدون الأجانب تحت المجهر
وصل العملاء الأمريكيون أول أمس الأحد بقيادة دوجلاس أولسون، مدير العمليات في قسم خدمات التدخل الميداني، وكيفن كوالسكي، نائب مدير مجموعة التدخل في حالات الطوارئ، وتمكنوا بالفعل من مراقبة الجهاز الأمني الذي تم وضعه لمباراة المغرب وتنزانيا، بما في ذلك "نشر الوحدات الميدانية، مستويات الفرز والتفتيش، اللجوء إلى أنظمة المراقبة بالفيديو عالية الدقة، استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون)... حيث تم تمشيط كل شيء بدقة".
سيتكرر الأمر اليوم الثلاثاء. هذه المرة، سيركز مكتب التحقيقات الفيدرالي على استقبال وتأطير المشجعين الأجانب، وكذلك التنسيق بين الشرطة المغربية وقوات الأمن الأجنبية المنتشرة خلال البطولة.
يستهدف الوافدون الأجانب من هذه الزيارة، جمع أقصى قدر من المعلومات قبل تنظيم كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
سيتم وضع نفس النوع من التعاون الأمني الدولي هناك، حيث تفرضه الفيفا لهذا النوع من الأحداث. ومن المقرر أن يستمر التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في هذا الصدد خلال السنوات القادمة حتى كأس العالم 2030، التي ستنظم في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
- AFP
ماذا بعد في كأس أمم إفريقيا؟
تتواصل الإثارة في ملاعب المغرب مع اقتراب إسدال الستار على منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث نجحت كبار منتخبات القارة في تأمين عبورها إلى دور الثمانية بعد مواجهات تباينت بين الاكتساح والمعاناة.
فقد قص منتخب السنغال شريط التأهل بفوز مقنع على السودان (3-1)، بينما عاشت مالي دراما حقيقية قبل أن تقتلع بطاقة التأهل من أنياب تونس بركلات الترجيح (3-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1). وفي اختبار صعب أمام جماهيره، عبر صاحب الأرض المغرب عقبة تنزانيا بهدف نظيف، ليضرب موعداً نارياً مع الكاميرون التي حسمت قمة "الأسود" ضد جنوب أفريقيا لصالحها (2-1).
وشهدت مباريات الأمس تبايناً واضحاً في الأداء، حيث وجهت نيجيريا إنذاراً شديد اللهجة للجميع باكتساح موزمبيق برباعية نظيفة (4-0)، في حين نجا المنتخب المصري من "فخ" بنين بصعوبة بالغة، محتاجاً للأشواط الإضافية ليحسم اللقاء (3-1) ويضمن استمراره في البطولة.
وتحبس القارة أنفاسها مساء اليوم الثلاثاء لتعرف آخر المتأهلين، حيث يخوض المنتخب الجزائري اختباراً محفوفاً بالمخاطر أمام الكونغو الديمقراطية لملاقاة نيجيريا، بينما يُسدل الستار على هذا الدور بـ"ديربي" غرب أفريقيا المشتعل بين كوت ديفوار وبوركينا فاسو، لتحديد من سيواجه الفراعنة في ربع النهائي.
