عين على الحكم | لمسة يد ولكن.. بيلينجهام ينقذ ريال مدريد أمام إلتشي!

سقط ريال مدريد، خارج قواعده في فخ التعادل بهدفين لكل فريق أمام مضيفه إلتشي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، ضمن مواجهات الجولة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني 2025-2026، وشهد اللقاء الكثير من الجدل التحكيمي واعتراض أصحاب الأرض على قرارات حكم اللقاء في هدفي الفريق الملكي، وسط أجواء حماسية من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب منذ صافرة البداية.

تعادل ريال مدريد، في مباراة الليلة أمام إلتشي، بمثابة صدمة لجماهير الفريق الملكي، التي كانت ترغب في الابتعاد بالصدارة في ظل استفاقة برشلونة، وفوزه بالمباراة الأخيرة أتلتيك بيلباو، برباعية نظيفة، ويعتبر التعادل بمثابة الشرارة التي ستشعل صراع الصدارة بين قطبي الكرة الإسبانية، في الجولات القادمة من الدوري الإسباني.

  • سقوط مفاجئ

    تعثر ريال مدريد، بشكل مفاجئ أمام إلتشي، ليشتعل صراع الصدارة في الدوري الإسباني، بينه وبين برشلونة، وكان شوط المباراة الأول هادئًا دون أي أهداف، إلا أن أليكس فيباس، نجح في فض الاشتباك بالدقيقة 53، بهدف أول لأصحاب الأرض، قبل أن يتعادل دين هاوسن، لريال مدريد، في الدقيقة 78، ثم عاد إلتشي، للتقدم من جديد عن طريق ألفارو رودريجيز، ورفض الميرينجي الاستسلام، وسجل جود بيلينجهام، هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

    وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد، إلى النقطة 32، في صدارة ترتيب الليجا، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة، الذي يحتل المركز الثاني، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث وفي جعبته 29 نقطة، وخلفه أتلتيكو مدريد، ومعه 28 نقطة.

  • لمسة يد ولكن

    هدف التعادل الأول لريال مدريد، الذي سجله هاوسن، شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا واعتراضات من جانب فريق إلتشي، بسبب وجود لمسة يد على جود بيلينجهام، إلا أن حكم اللقاء أقر بصحة الهدف، ولم يذهب لمراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو، مما تسبب في حالة غضب لدى جماهير أصحاب الأرض.

    من جانبه أوضح حساب "أرشيفو فار" المختص في مراجعة أخطاء التحكيم عبر منصة "إكس"، أن قرار الحكم فرانسيسكو خوسيه هيرنانديز مايسو، كان صحيحًا وأن لمسة اليد على بيلينجهام، لم تكن مقصودة، مما يؤكد صحة الهدف.

    وبحسب ما ذكر "أرشيفو فار" فإن بيلينجهام، لو كان هو من سجل الهدف، وليس زميله دين هاوسن، لكانت لمسة اليد، ستعتبر عقوبة وبالتالي قابلة للمراجعة من حكام تقنية الفيديو، ومن ثم احتمالية إلغاء الهدف، إلا أنه في حالة مباراة الليلة، يعتبر قرار الحكم صحيحًا.

  • الجدل يستمر

    اشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة من المباراة خاصة بعد هدف التعادل لريال مدريد، والذي جاء بتوقيع النجم الإنجليزي، جود بيلينجهام، وسط مطالبات من لاعبي إلتشي، باحتساب خطًا على فينيسيوس جونيور، لصالح الحارس إينياكي بينيا، إلا أن تقنية الفيديو، أكدت صحة قرار الحكم هيرنانديز مايسو، وتم احتساب الهدف.

    وأشار "أرشيفو فار" عبر منصة إكس، إلى أن النجم البرازيلي فينيسيوس، لم يرتكب خطأ ضد الحارس، وأن ما حدث هو أن إينياكي بينيا، من اندفع نحو، لاعب ريال مدريد، في محاولة منه للإمساك بالكرة، وبناءً عليه فإن قرار الحكم كان صحيحًا.

  • أداء رائع

    وأشاد حساب "أرشيفو فار" بالمستوى الذي ظهر به الحكم هيرنانديز مايسو، في المباراة ووصفه بالأداء الرائع، وأدار المباراة بخبرة وهدوء، وحصل على تقيم 8.0، بعد إتقانه جميع القرارات في مواجهة الليلة وخاصة داخل منطقة الجزاء، وطرد لاعب فيكتور تشوست، لاعب إلتشي، بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

  • خطوة ريال مدريد القادمة

    سيعود ريال مدريد، إلى المواجهات الأوروبية، عندما يحل ضيفًا على أولمبياكوس اليوناني، مساء الأربعاء القادم، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء تطمح فيه كتيبة المدرب تشابي ألونسو، لمصالحة الجماهير عقب النتائج السلبية في المباريات الثلاث الأخيرة، بهزيمة من ليفربول، ثم تعادل مع رايو فاييكانو وإلتشي.

    وبعد نهاية المواجهة الأوروبية، سيحاول ريال مدريد، العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني، لمواصلة الانفراد بصدارة الليجا، عندما يحل ضيفًا على جيرونا، ثم أتلتيك بيلباو، قبل أن يستضيف سيلتا فيجو، في السابع من ديسمبر المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

