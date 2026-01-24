عين على الحكم | لمسة يد وإعاقة بدون كرة .. السماعيل يفجر غضب الأهلي ونيوم معًا!

شهدت مباراة نيوم والأهلي، أكثر من لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم محمد السماعيل، الذي يقود المواجهة المُقامة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم "سعودي"، بقيادة حكم الساحة محمد السماعيل، ويعاونه مؤيد المسجن وحسن آل سلام، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، فيما يدير محمد البريدي تقنية الفيديو، وبمعاونة مفرح آل حسن.