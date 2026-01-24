Ahli 2026 HIC Matthias Jaissle Roger Ibanez GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

عين على الحكم | لمسة يد وإعاقة بدون كرة .. السماعيل يفجر غضب الأهلي ونيوم معًا!

قرارات أثارت جدلًا كبيرًا في مباراة نيوم والأهلي..

شهدت مباراة نيوم والأهلي، أكثر من لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم محمد السماعيل، الذي يقود المواجهة المُقامة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم "سعودي"، بقيادة حكم الساحة محمد السماعيل، ويعاونه مؤيد المسجن وحسن آل سلام، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، فيما يدير محمد البريدي تقنية الفيديو، وبمعاونة مفرح آل حسن.

  • جالتييه يشهر كفه!

    وكان قرار الحكم كفيلًا بخروج المدير الفني لنيوم، كريستوف جالتييه، شاهرًا كف يده، وفق ما أظهرت الكاميرات، اعتراضًا على لمسة اليد التي لم رفض السماعيل، التعامل معها بمنح ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

    وقام مدافع نيوم، أحمد حجازي، بمتابعة تسديد الكرة، والتي ارتطمت بيد ريان حامد، في الدقيقة 29، إلا أن الحكم محمد السماعيل، رفض احتساب جزائية، على الرغم من التواصل مع غرفة الفيديو.

  • يايسله يعترض أيضًا

    ولم يكن جالتييه وحده المعترض على قرار الحكم، بل أيضًا ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، الذي رأى أحقية فريقه في الحصول على ركلة جزاء.

    وفي الدقيقة 45، تعرض مدافع الأهلي، روجر إيبانيز، لإعاقة من ألكسندر لاكازيت، بدون كرة، أثناء رقابة ثلاثية من لاعبي نيوم، إلا أن ذلك لم يكفي لاحتساب جزائية.

    ليس ذلك فحسب، بل إن الحكم محمد السماعيل، قرر بعدها بلحظات، احتساب ركلة مرمى، رغم لمس الكرة لرأس مدافع نيوم، قبل الخروج من الملعب، ما دفع لاعبي الأهلي للصراخ، من أجل المطالبة بركلة ركنية.

  • الفار يحرم نيوم من التقدم

    وكان نيوم يملك فرصة للخروج متقدمًا في الشوط الأول، عن طريق لوتشيانو رودريجيز الذي سدد كرة رائعة على يسار الحارس ميندي.

    ورغم ذلك، إلا أن تقنية التسلل أثبتت وجود حالة تسلل، تستوجب إلغاء الهدف، ليرفع الحكم يده، معلنًا حرمان نيوم من التقدم في الدقيقة 22.

  • وأخيرًا ذهب إلى شاشة الفار

    وكانت لقطة الدقيقة 52، شاهدة على انفجار غضب لاعبي الأهلي، تجاه الحكم، بسبب تعرض الظهير علي مجرشي للإعاقة من قِبل ناتان زيزي، الأمر الذي دفع محمد السماعيل للتوجه إلى شاشة الفار للمرة الأولى، من أجل مراجعة اللقطة، قبل أن يعود ويحتسب ركلة جزاء سددها إيفان توني في الشباك.

  • Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 11 مباراة مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 16 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

