Algeria Nigeria Caf Nations Cup 2025Getty
محمود خالد

عين على الحكم | الفار في إجازة .. لمسة يد لا تكفي لمنح الجزائر "قبلة الحياة" أمام نيجيريا!

الجزائر ونيجيريا في صراع التأهل لنصف نهائي كان 2025..

يبدو أن مباراة نيجيريا والجزائر، ستنال نصيبًا من الحديث كثيرًا خلال الساعات المُقبلة، حول العديد من القرارات التحكيمية التي صاحبت المواجهة، بقيادة الحكم السنغالي عيسى سي.

ومن قلب ملعب طنجة الكبير، يبحث المنتخبان عن بطاقة العبور الثالثة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، من أجل ضرب موعد مع المغرب، أصحاب الأرض.

  • ركلة جزاء لم تحتسب للجزائر

    وفي ظل التفوق الهجومي للنسور النيجيرية، كان المنتخب الجزائري بحاجة إلى فرصة من أجل قلب سير المواجهة، وهذا ما كاد أن يحدث في الربع ساعة الأولى.

    تحديدًا في الدقيقة الثالثة عشرة، وجه فارس شيبي كرة عرضية، اصطدمت بيد المدافع سيمي أجايي، داخل منطقة الـ18، ليسرع لاعبو الجزائر بمطالبة الحكم عيسى سي، باحتساب ركلة جزاء.

    وأظهرت الكاميرات، اللقطة ببطء، والتي أثارت جدلًا حول قيام مدافع نيجيريا، برفع يده أثناء محاولة إرسال شيبي للكرة العرضية، إلا أن الحكم قرر استئناف المباراة بشكل طبيعي، رافضًا منح قبلة الحياة لمحاربي الصحراء، من أجل تقدم مبكر في اللقاء.

    • إعلان

  • القدر أنقذ الثعالب من هدف محقق

    على النقيض، كاد منتخب نيجيريا، أن يسجل هدفًا محققًا، لولا أن المدافع رامي بن سبعيني أنقذ الجزائريين في الوقت المناسب، بإبعاد الكرة من خط المرمى.

    وفوجئ لاعبو الجزائر بتمريرة طويلة، تصل إلى كالفين إيباسي الذي سدد الكرة داخل المنطقة، لتتخطى الحارس لوكا زيدان، وتتجه نحو المرمى، إلا أن مدافع الخضر، أبعد الكرة قبل تجاوز خط المرمى.

    هذا ما أثبته الحكم عيسى سي، بعد التواصل مع غرفة الفيديو، لمراجعة اللقطة، بشأن ما إذا تجاوزت الكرة خط المرمى بأكمله قبل التشتيت أم لا، ليقرر استئناف اللعب، دون احتساب جزائية.

  • سي يرفض طلب محرز

    وعقب لقطة ركلة الجزاء "المرفوضة"، طالب رياض محرز، الحكم عيسى سي، بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب برونو، بداعي شد نجم الأهلي الذي سقط بدوره على أرض الميدان.

    جاء ذلك في الدقيقة 21، حيث حاول محرز الانطلاق من الجهة اليمنى، إلا أن الحكم رفض إشهار بطاقة، بداعي عدم استحقاق المخالفة للتوجه إلى حد الإنذار.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDNAFP

    طريق الجزائر ونيجيريا إلى ربع النهائي

    وحقق منتخب الجزائر، تحت قيادة بيتكوفيتش، انطلاقة رائعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة، في المجموعة الخامسة، بفوزه العريض على السودان (3-0)، ثم التغلب على بوركينا فاسو (1-0)، واكتساح غينيا الاستوائية (3-1).

    وبالمثل، كانت بداية المنتخب النيجيري في كان 2025، بعدما حقق 3 انتصارات في المجموعة الثالثة، بفوز على تنزانيا (2-1)، ثم إبطال ريمونتادا تونس، بالفوز (3-2)، ومن ثم اكتساح أوغندا (3-1).

    أما عن دور الـ16، فقد بذل لاعبو الجزائر مجهودًا شاقًا لحسم مباراة الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، أحرزه عادل بولبينة في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، فيما لم يجد نسور نيجيريا صعوبة في تجاوز عقبة موزمبيق برباعية نظيفة عن أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين "هدفين"، أكور أدامز.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP

    من يقابل المغرب؟

    ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مواجهة الجزائر ونيجيريا، إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، ليضرب موعدًا مع المغرب الذي كسر عقدة الكاميرون، بالفوز عليه بنتيجة (2-0)، في لقاء دور الثمانية.

    وكان منتخب السنغال قد حجز التذكرة الأولى إلى نصف نهائي الكان، بعد التغلب على مالي (1-0)، لينتظر الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار.

0