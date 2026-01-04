عين على الحكم | قناة ريال مدريد تستعد للهجوم .. تدخل مزدوج على فينيسيوس لا يكفي لركلة جزاء ضد بيتيس!

هناك الكثير من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي كان بطلها فينيسيوس جونيور، وكان أبرزها في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، عندما تعرض فينيسيوس لإعاقة من لامين يامال داخل منطقة الجزاء، في الدقائق الأولى، إلا أن الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بداعي أن "فيني" هو من اتجه بقدمه نحو قدم يامال القريبة من الأرض، قبل أن يسقط أرضًا، رغم أن اللقطة أثارت جدلًا، بداعي اتهام يامال بأنه تدخل على جونيور دون كرة، وسط غياب لشخصية سوتو جرادو.

وفي ليلة خسارة الريال أمام سيلتا فيجو، بالجولة الخامسة عشرة، طالب فينيسيوس باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 80، بداعي الاحتكاك على خط الـ18 مع أحد مدافعي الخصم، إلا أن الإعادة التليفزيونية أظهرت التخامًا خفيفًا من لاعب سيلتا فيجو بفينيسيوس، ليقرر الحكم عدم احتساب جزائية.

وفي مباراة ديبورتيفو ألافيس، التي فاز بها الريال في الجولة السادسة عشرة، تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء بعد إعاقة فينيسيوس جونيور، الذي حاول مراوغة توني مارتينيز، قبل سقوطه في منطقة الجزاء، إلا أن الحكم فيكتور جارسيا رفض احتساب الجزائية، وسط غضب كبير من قِبل ريال مدريد.