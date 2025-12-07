عين على الحكم | طردان وركلة جزاء "في أحلام فينيسيوس" يدمرون ريال مدريد أمام سيلتا فيجو!

تلقى ريال مدريد صفعة مدوية في معقله "سانتياجو برنابيو" بسقوطه أمام سيلتا فيغو بنتيجة (0-2)، في ليلة كان بطلها الأوحد الشاب ويليوت سويدبرج. افتتح السويدي التسجيل بلمسة فنية رائعة في الدقيقة 53، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على آمال الملكي في العودة بهدف ثانٍ قاتل في الدقيقة 90+3، مستغلاً الاندفاع الهجومي العشوائي والنقص العددي لأصحاب الأرض.

هذه الهزيمة لم تجمّد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة فحسب، بل أهدت غريمه التقليدي برشلونة (40 نقطة) فرصة ذهبية للتحليق بعيداً في الصدارة بفارق 4 نقاط مريح.

والأخطر من ذلك، بات مركز الوصافة المدريدي مهدداً بالزوال، حيث يتربص فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة (لعب 15 مباراة مقابل 16 للريال) قد تمنحه المركز الثاني وتدفع بكتيبة ألونسو إلى المركز الثالث، مما يضع الفريق في نفق مظلم وأزمة ثقة حقيقية.