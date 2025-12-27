عين على الحكم | خطأ فادح منعه من طرد حارس نيجيريا.. حرم تونس من الأفضلية وتسبب في إصابة نجم الأهلي!

استقبل المركب الرياضي لفاس، مباراة تونس ونيجيريا، وسيطر المنتخب النيجيري، على انطلاقة المباراة ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله فيكتور أوسيمين برأسية قوية.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، أضاف ويلفريد نديدي الهدف الثاني، قبل أن يسجل أديمولا لوكمان، الهدف الثالث في الدقيقة 67، بخلاف هدف لم يحتسبه الحكم لوجود تسلل.

وبعد تقدم نيجيريا، بثلاثية انتفض نسور قرطاج، بهدف أول عن طريق منتصر طالبي، قبل أن يقلص علي العابدي، الفارق من علامة الجزاء، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.