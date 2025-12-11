عين على الحكم | تقنية الفيديو أنصفت الفدائي "مؤقتًا" والبريكان أفلت من الطرد .. صافرة المصري في مرمى انتقادات فلسطين والسعودية!

سادت حالة من الجدل في مباراة السعودية وفلسطين، التي استضافها ستاد لوسيل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، بسبب عدد من القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم المصري أمين عمر.

وحملت المباراة إثارة كبيرة حيث تنافس الفريقان على تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يقطع المنتخب السعودي الصمت بهدف من ركلة جزاء نفذها فراس البريكان بنجاح في الدقيقة 58.

ولم ينتظر المنتخب الفلسطيني طويلًا من أجل الرد، فبعد 6 دقائق فقط سجل عدي الدباغ هدف التعادل بشكل رائع عندما تسلم عرضية عميد صوافطة داخل منطقة جزاء الأخضر وسدد كرة قوية في شباك الحارس نواف العقيدي، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل مرة أخرى.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم النتيجة، وهو ما نجح فيه المنتخب السعودي من خلال هدف قاتل سجله محمد كنو برأسية رائعة في الدقيقة 115، بعد عرضية مثالية من نجم المباراة سالم الدوسري ليخطف تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي.