بلال محمد

عين على الحكم | تعويض مُخل يحرم ريال مدريد من ركلة جزاء.. وأسينسيو ينجو من العقاب!

قرارات حكم مواجهة ريال مدريد وألافيس تتصدر المشهد...

نجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا هامًا ومثيرًا على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة لقطة جدلية أثارت غضب لاعبي وجماهير ريال مدريد، عند رفض فيكتور جارسيا، حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للميرينجي، بعد تدخل على فينيسيوس جونيور، بالرغم من العودة إلى تقنية الفيديو.

  • عودة إلى طريق الانتصارات

    عاد ريال مدريد، إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة تراجع النتائج، كان آخرها خسارتين الأولى من سيلتا فيجو، بالدوري الإسباني، ثم من مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا، لتصالح كتيبة المدرب تشابي ألونسو، جماهيرها وتبقى على آمالها في المنافسة على لقب الدوري مع برشلونة.

    افتتح كيليان مبابي، أهداف المباراة في الدقيقة 24، بتسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء، وقبل نهاية المباراة بنحو 20 دقيقة، نجح البديل كارلوس فيسينتي، في خطف هدف التعادل لأصحاب الأرض، بعدما استلم كرة طولية خلف دفاعات ريال مدريد، ثم انطلق بها منفردًا بمرمى كورتوا، وسدد الكرة في الشباك، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، أقر الحكم بصحة الهدف.

    ورفض لاعبو ريال مدريد، الاستسلام وسرعان ما عادت كتيبة الميرينجي إلى التقدم من جديد، بعد انطلاق فينيسيوس جونيور، من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أرضية، قابلها مواطنه رودريجو بلمسة سكنت الشباك، لتنتهي المباراة بفوز هام لرجال المدرب تشابي ألونسو.

  • الحكم يتجاهل ركلة جزاء

    في الدقيقة 87، كان يبحث ريال مدريد، عن هدف التعزيز الذي يضمن له النقاط الثلاث، وحاول فينيسيوس جونيور، التوغل إلى منطقة الجزاء من الجانب الأيسر، وراوغ اللاعب توني مارتينيز، ثم سقط البرازيلي، في منطقة جزاء ألافيس، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء للفريق الملكي.

    وفي لقطات الإعادة أوضحت الكاميرات، أن مارتينيز، تدخل على قدم فينيسيوس، إلا أن حكم اللقاء وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، قرر عدم احتساب ركلة جزاء، وسط حالة غضب كبيرة من جانب ريال مدريد، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور، الذي أبدى اعتراضه على قرار فيكتور جارسيا.

  • الحكم ينقذ أسينسيو

    الإثارة التحكيمية في المباراة لم تكن في لقطة فينيسيوس فقط، بل سبقتها لقطة شهدت اعتراضات كبيرة من ألافيس وخاصة المدرب، الذي طالب باحتساب ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 73، عندما دفع راؤول أسينسيو، أحد لاعبي ألافيس، داخل منطقة الجزاء، وقت لعب كرة عرضية من الجانب الأيمن، ولم يقرر الحكم احتساب أي خطأ.

    تعاطف الحكم مع مدافع ريال مدريد، لم يكن في تلك اللقطة فقط، فمع نهاية الشوط الأول، في وسط الملعب حاول أسينسيو، الحصول على الكرة من لوكاس بويه، مهاجم ألافيس إلا أنه قام بركله بقوة واكتفى الحكم فيكتور جارسيا، باحتساب الخطأ دون إشهار أي بطاقات، مما تسبب في حالة من الاعتراض من جانب أصحاب الأرض.

  • موقف ريال مدريد

    بعد فوز اليوم على ألافيس، قلص ريال مدريد، الفارق بينه وبين برشلونة، متصدر ترتيب الليجا إلى أربع نقاط، حيث يتصدر الفريق الكتالوني الترتيب ومعه 43 نقطة، ويأتي الميرينجي خلفه برصيد 39 نقطة، بينما تجمدت نقاط ديبورتيفو ألافيس عند النقطة 18 في المركز الثامن عشر.

    وستعمل كتيبة ريال مدريد، على الاستمرار في طريق الانتصارات، وستستعد بكل قوة لخوض مباراة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء القادم أمام تالافيريا، قبل العودة إلى مواجهات الدوري من جديد، عند استضافة إشبيلية، مساء السبت القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ختام مباريات الفريق الملكي لعام 2025، ومع انطلاق العام الجديد وتحديدًا في الرابع من يناير سيلعب أمام ريال بيتيس، ثم يبدأ مشوار بطولة جديدة، امام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

