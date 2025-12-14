عين على الحكم | تعويض مُخل يحرم ريال مدريد من ركلة جزاء.. وأسينسيو ينجو من العقاب!

عاد ريال مدريد، إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة تراجع النتائج، كان آخرها خسارتين الأولى من سيلتا فيجو، بالدوري الإسباني، ثم من مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا، لتصالح كتيبة المدرب تشابي ألونسو، جماهيرها وتبقى على آمالها في المنافسة على لقب الدوري مع برشلونة.

افتتح كيليان مبابي، أهداف المباراة في الدقيقة 24، بتسديدة صاروخية من على مشارف منطقة الجزاء، وقبل نهاية المباراة بنحو 20 دقيقة، نجح البديل كارلوس فيسينتي، في خطف هدف التعادل لأصحاب الأرض، بعدما استلم كرة طولية خلف دفاعات ريال مدريد، ثم انطلق بها منفردًا بمرمى كورتوا، وسدد الكرة في الشباك، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، أقر الحكم بصحة الهدف.

ورفض لاعبو ريال مدريد، الاستسلام وسرعان ما عادت كتيبة الميرينجي إلى التقدم من جديد، بعد انطلاق فينيسيوس جونيور، من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أرضية، قابلها مواطنه رودريجو بلمسة سكنت الشباك، لتنتهي المباراة بفوز هام لرجال المدرب تشابي ألونسو.