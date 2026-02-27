عين على الحكم | الهويش منقذ الكبار .. الاتحاد ينجو من تهور نجمه ومدرب الخليج ينفجر غضبًا!

وكان محمد الهويش، قد أثار جدلًا واسعًا، خلال شهر نوفمبر الماضي، حينما كان يدير مباراة للنصر ضد الفيحاء، ضمن الجولة التاسعة.

واحتسب الهويش وقتها، ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، شهدت جدلًا كبيرًا حول شرعيتها، بعد التحام هوائي بين عبد الإله العمري وفيلانويفا، لاعب الفيحاء، ليسجل منها كريستيانو رونالدو، هدف فوز النصر بالدقيقة 90+14.

وبدوره، استغل بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفيحاء، المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لشن هجوم ضد الحكم محمد الهويش، بسبب ركلة الجزاء.

وقال إيمانويل إنه تيقن بأن الحكم عندما توجه لشاشة الـVAR، كان سيبقى لـ3 أو 4 دقائق، ثم يصدر قراره ضد الفيحاء.

وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان يستحق الفوز، والخسارة جاءت لظروف خارجة عن إرادته، خاصة وأن ممثل المجمعة لم يفقد تركيزه حتى آخر دقيقة.

وقال بيدرو إن تقنية الفيديو ذاتها التي استدعت الحكم اليوم، فعلت ذلك مسبقًا أمام الاتحاد، ودائمًا ما يحدث ذلك الأمر مع الفيحاء، مضيفًا أن النصر بالمركز الأول ولديه أفضل خط هجوم، ولا يتصور أن النصر بحاجة لهذه الأمور الخارجة عن النطاق.

في المقابل، رد جورج جيسوس، مدرب النصر، على ما قاله بيدرو، مؤكدًا أن ركلة الجزاء صحيحة ولا شك في ذلك، بينما لم يشاهدها مدرب الفيحاء كي يخرج ويقول غير صحيحة، على حد وصفه.

رغم ذلك، إلا أن الهويش لم يسلم أيضًا من هجوم جيسوس، بسبب إلغاء هدف لصالح كينجسلي كومان، قائلًا إن الحكم ألغى الهدف للتسلل على "أذن" ساديو ماني.