Mohammed Al Hoish
محمود خالد

عين على الحكم | الهويش منقذ الكبار .. الاتحاد ينجو من تهور نجمه ومدرب الخليج ينفجر غضبًا!

لقطة تحكيمية أثارت جدلًا كبيرًا..

شهدت مباراة الاتحاد والخليج، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم محمد الهويش، الذي أثار غضب المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم محلي لإدارة مباراة الاتحاد والخليج، المقامة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، بقيادة محمد الهويش، ويعاونه خلف الشمري وياسر السلطان، ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا، فيما يدير فيصل البلوي تقنية الفيديو، ومحمد الحنفوش كحكم فيديو مساعد.

  • تهور فابينيو والحكم يقول "لا"

    وكاد البرازيلي فابينيو تفاريس، أن يمنح هدية إلى الخليج، بركلة جزاء قرر الحكم محمد الهويش، ألا يحتسبها، ليفجر غضبًا كبيرًا من قِبل الجهاز الفني للفريق الضيف.

    وفي الدقيقة 59، أظهر فابينيو تهورًا في ركل ساق كوربيليس، دون كرة، داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب.

    ووسط حالة من الغضب من قِبل المدرب دونيس، الذي توجه للحكم الرابع، فإن الهويش لم يتلق استدعاءً من غرفة الفيديو، من أجل مطالعة اللقطة، عبر شاشة الـVAR، حيث اكتفى الحكم برفض مطالبات لاعبي الخليج، والتغاضي عن احتساب ركلة الجزاء.

  • الهويش ينقذ الاتحاد

    وجاء قرار الحكم محمد الهويش، بمثابة طوق النجاة للاتحاد، من تكرار أزمة مباراة الدور الأول، التي شهدت تلقي فابينيو بطاقة حمراء مباشرة، في ليلة الريمونتادا التاريخية للعميد، بالعودة من تأخره برباعية، للتعادل (4-4).

    وبينما يمتلك فابينيو بطاقة صفراء بالفعل، في مباراة الخليج، اليوم، فإن متوسط الميدان البرازيلي كاد أن يورط المدير الفني سيرجيو كونسيساو، خاصة وأن الاتحاد مُقبل على مباراة الديربي أمام الأهلي، الجمعة المُقبلة، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن.

    وفي هذا السياق، ذكر المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، بأنه كان يجب على حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء للخليج، فضلًا عن منح بطاقة صفراء ثانية وطرد فابينيو.

    في المقابل، توجه المدرب دونيس للاعتراض على قرارات الحكام عقب نهاية المباراة، الأمر الذي كلفه بطاقة حمراء.

  أثار الجدل مع النصر

    أثار الجدل مع النصر

    وكان محمد الهويش، قد أثار جدلًا واسعًا، خلال شهر نوفمبر الماضي، حينما كان يدير مباراة للنصر ضد الفيحاء، ضمن الجولة التاسعة.

    واحتسب الهويش وقتها، ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، شهدت جدلًا كبيرًا حول شرعيتها، بعد التحام هوائي بين عبد الإله العمري وفيلانويفا، لاعب الفيحاء، ليسجل منها كريستيانو رونالدو، هدف فوز النصر بالدقيقة 90+14.

    وبدوره، استغل بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفيحاء، المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لشن هجوم ضد الحكم محمد الهويش، بسبب ركلة الجزاء.

    وقال إيمانويل إنه تيقن بأن الحكم عندما توجه لشاشة الـVAR، كان سيبقى لـ3 أو 4 دقائق، ثم يصدر قراره ضد الفيحاء.

    وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان يستحق الفوز، والخسارة جاءت لظروف خارجة عن إرادته، خاصة وأن ممثل المجمعة لم يفقد تركيزه حتى آخر دقيقة.

    وقال بيدرو إن تقنية الفيديو ذاتها التي استدعت الحكم اليوم، فعلت ذلك مسبقًا أمام الاتحاد، ودائمًا ما يحدث ذلك الأمر مع الفيحاء، مضيفًا أن النصر بالمركز الأول ولديه أفضل خط هجوم، ولا يتصور أن النصر بحاجة لهذه الأمور الخارجة عن النطاق.

    في المقابل، رد جورج جيسوس، مدرب النصر، على ما قاله بيدرو، مؤكدًا أن ركلة الجزاء صحيحة ولا شك في ذلك، بينما لم يشاهدها مدرب الفيحاء كي يخرج ويقول غير صحيحة، على حد وصفه.

    رغم ذلك، إلا أن الهويش لم يسلم أيضًا من هجوم جيسوس، بسبب إلغاء هدف لصالح كينجسلي كومان، قائلًا إن الحكم ألغى الهدف للتسلل على "أذن" ساديو ماني.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نتائج الاتحاد هذا الموسم 2025/2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 23 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 11 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و6 هزائم، ليحتل المركز السادس في جدول الترتيب.

    وقاريًا، نجح الاتحاد في بلوغ المرحلة الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري "مجموعة الغرب"، ليضرب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب آل نهيان، والإياب في ملعب الإنماء، خلال يومي 3 و10 مارس.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

