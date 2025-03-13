عين على الحكم | هدف كريم بنزيما المثير .. حسم جدل تعرض الاتحاد لـ"الظلم" ضد الرياض

جدل تحكيمي جديد في مباريات دوري روشن..

شهدت مباراة الاتحاد والرياض، مساء اليوم الجمعة، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بطلها المهاجم الكبير كريم بنزيما.

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الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يستضيف الرياض "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ويحتاج العميد الاتحادي للانتصار على الرياض؛ من أجل توسيع الفارق مع نادي الهلال "الوصيف"، أو الحفاظ على نفس الفارق في النقاط، إذا فاز الزعيم على التعاون، مساء يوم السبت القادم.