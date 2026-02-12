عين على الحكم | "كارثة بكل المقاييس" .. خطآن فادحان لمونويرا دفع برشلونة ثمنهما غاليًا أمام أتلتيكو مدريد

أما عن الأخطاء المؤثرة في المباراة، فقد أشار موقع "ArchivoVAR" إلى أن لقطة الهدف الذي سجله برشلونة في المباراة، وتم إلغاءه بعد ذلك بداعي التسلل في بداية الشوط الثاني..

أكد الموقع نفسه أن تقنية التسلل شبه الآلي تعطلت في حالة هدف برشلونة الملغي أثناء تحليل اللقطة، في ظل تقارب اللاعبين من بعضهم البعض، ما يصعب من تقييم الموقف.

وقد استغرق حكام تقنية الفيديو سبعة دقائق كاملة لمراجعة الحالة، لكن "Archivo VAR" شكك في وضعية تسلل كوبارسي في لقطة الهدف، موضحًا أنها تحتاج لمراجعة دقيقة.

أما الخطأ الفادح الثاني فوقع قبل الهدف الملغي لبرشلونة ببضع دقائق، ويتعلق بتغاضي مونويرا وحكام تقنية الفيديو عن طرد جوليانو سيميوني، في لقطة تدخل بها بعنف على كاحل أليخاندرو بالدي، كانت تتطلب كارت أحمر مباشر.