عين على الحكم | ذكاء محمد صلاح يورط جنوب إفريقيا في "ركلة جزائية" .. وطرد نجم مصر بعد "تهور غير مبرر"

المملكة المغربية تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ وذلك في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وبمشاركة 24 منتخبًا مختلفًا.
وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، على 6 مجموعات مختلفة؛ بحيث تضم كل منها 4 فرق، يصعد منهم "المتصدر والوصيف" إلى ثمن النهائي.
وتنضم أفضل 4 منتخبات صاحبة "المركز الثالث" في المجموعات الست، إلى الـ12 فريقًا سالفي الذكر؛ وذلك في دور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية، المقامة في المملكة المغربية.
وفيما يلي.. تفاصيل مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025:
* المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا وجزر القمر.
* المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.
* المجموعة الثالثة: تونس، نيجيريا، أوغندا وتنزانيا.
* المجموعة الرابعة: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين وبوتسوانا.
* المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، السودان وغينيا الاستوائية.
* المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون وموزمبيق.