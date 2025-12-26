عين على الحكم | ذكاء محمد صلاح يورط جنوب إفريقيا في "ركلة جزائية" .. وطرد نجم مصر بعد "تهور غير مبرر"

شهدت مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد نظيره جنوب إفريقيا، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة البوروندي باسيفيك وينيمانا.

مصر تواجه جنوب إفريقيا حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا؛ التي تستضيفها المملكة المغربية على أراضيها، في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وتتواجد مصر وجنوب إفريقيا، في "المجموعة الثانية" من البطولة الإفريقية؛ إلى جانب كل من أنجولا وزيمبابوي.