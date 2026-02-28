Goal.com
علي رفعت

عين على الحكم | بلمسة يد بالدي.. هل حُرم فياريال من ركلة جزاء أمام برشلونة؟!

هل استحق فياريال ركلة جزاء لم يتم احتسابها؟!

شهدت الدقائق الأولى من مواجهة برشلونة وفياريال حالة تحكيمية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية وعبر منصات التواصل الاجتماعي. 

ففي الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء شتت فيرمين لوبيز الكرة قبل أن تتحول مباشرة لتلمس يد المدافع أليخاندرو بالدي داخل منطقة الجزاء.

وطالب لاعبو الفريق الضيف باحتساب ركلة جزاء لصالحهم وسط اعتراضات كبيرة على قرار حكم المباراة الذي أشار باستمرار اللعب دون العودة لتقنية الفيديو وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى صحة تطبيق القانون في هذه الحالة المعقدة.

يشير القانون إلى أن الكرة لو كانت عائدة من مسافة قريبة وقوية فهي لا تحتسب ركلة جزاء، ويتم اعتبارها غير مقصودة، وربما كان هذا هو تفسير الحكم لها.

  • صدارة مهددة بسباق النقاط

    يدخل النادي الكتالوني هذه المباراة وهو يعتلي قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة جمعها من عشرين انتصاراً مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم. 

    ويواجه الفريق ضغوطاً هائلة من ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة فقط مما يجعل كل تعثر في هذه المرحلة من الموسم بمثابة ضربة قوية لآمال الفريق في الحفاظ على لقب الليجا.

     ويعاني الفريق من غيابات مؤثرة في خط الوسط والدفاع بسبب الإصابات مما يضع المدير الفني هانز فليك في موقف صعب للموازنة بين المنافسة المحلية والتحديات القادمة.

  • صدام نيوكاسل في دوري الأبطال

    أسفرت قرعة الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة مرتقبة لبرشلونة أمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في دور الستة عشر. 

    وتترقب الجماهير هذه المواجهة نظرًا للقوة البدنية والسرعة التي يتميز بها الفريق الإنجليزي في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة لاستعادة هيبته القارية. 

    وستقام مباراة الذهاب على ملعب سانت جيمس بارك في العاشر من مارس القادم بينما يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو لقاء الإياب الحاسم في الثامن عشر من الشهر ذاته لتحديد المتأهل لربع النهائي.

  • جدول مواجهات ماراثوني مرتقب

    تنتظر الفريق الكتالوني سلسلة من اللقاءات الحاسمة في غضون أسابيع قليلة تبدأ بمواجهة صعبة أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في الثالث من مارس. 

    وبعدها بأربعة أيام يرحل الفريق لملاقاة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني ثم يطير إلى إنجلترا لمواجهة نيوكاسل في العاشر من مارس. 

    ويعود الفريق مجددًا للمنافسة المحلية باستضافة إشبيلية في الخامس عشر من مارس قبل لقاء الإياب القاري ضد نيوكاسل في الثامن عشر من مارس وتختتم هذه السلسلة بمواجهة رايو فايكانو في الثاني والعشرين من مارس الجاري.

  • تحديات قارية وصدامات محلية

    تنتظر رفاق المدرب ألفارو أربيلوا سلسلة من المواجهات القوية والمصيرية خلال شهر مارس الجاري تبدأ باستضافة خيتافي في الثاني من الشهر ثم الرحيل لمواجهة سيلتا فيجو في السادس من الشهر ذاته.

    وتتجه الأنظار بعدها إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الحادي عشر من مارس لاستقبال مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

     ويعود الفريق للمنافسات المحلية بلقاء إلتشي في الرابع عشر من مارس قبل السفر إلى إنجلترا لخوض لقاء الإياب الأوروبي الحاسم في السابع عشر من الشهر نفسه.

    ثم يخوض الفريق قمة كبرى أمام أتلتيكو مدريد في الثاني والعشرين من مارس وهو اللقاء الذي قد يحدد ملامح المنافسة على اللقب بشكل كبير.

