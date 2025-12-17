عين على الحكم | "ما حدث مُخز وكان يجب أن يُهدرها مبابي" .. تالافيرا يتعرض للظلم أمام ريال مدريد بسبب ركلة جزاء "مُخجلة"!

تقدم ريال مدريد في مباراة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا بفضل ركلة جزاء وُصفت بأنها غير مفهومة، في لقطة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل.

وكان ريال مدريد الطرف الأفضل أمام تالافيرا دي لا رينا، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف قبل نهاية الشوط الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق الملكي.

ولم يُهدر كيليان مبابي الفرصة، ونجح في تسجيل الركلة، ليمنح فريقه التقدم وسط هتافات جماهير أصحاب الأرض الساخرة التي ردّدت العبارة الشهيرة: "هكذا يفوز مدريد".