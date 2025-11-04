عين على الحكم | من كلاسيكو برشلونة إلى قمة ليفربول .. يد تشواميني محصنة ضد "ركلات الجزاء" مع ريال مدريد!

وفي هذا السياق.. رفض الحكم الروماني إستفان كوفاتش احتساب "ركلة جزاء" لمصلحة نادي ليفربول، في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول ضد ريال مدريد؛ بعد العودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".

وبدأت اللقطة التي عاد فيها كوفاتش إلى شاشة "فار"؛ عندما سدد النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان فريق ليفربول الأول لكرة القدم، كرة صاروخية من أمام منطقة الـ18 لنادي ريال مدريد.

وقتها.. اصطدمت الكرة بيد النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ ليحتسب كوفاتش "ركلة حرة" لمصلحة ليفربول.

لكن.. هُناك نداء جاء إلى الحكم الروماني من مساعديه في غرفة "فار"؛ يشير إلى إمكانية احتساب قرار آخر، في لعبة سوبوسلاي وتشواميني.

القرار الآخر هو تحويل الركلة الحرة إلى "جزائية"؛ وذلك بسبب لمس تشواميني الكرة بيده، داخل منطقة الـ18 لريال مدريد وليس خارجها.

وبعدما شاهد كوفاتش اللقطة عبر شاشة "فار"، وجد أن لمسة يد لاعب العملاق الإسباني، كانت داخل منطقة الـ18 بالفعل؛ ولكنه اعتبرها عفوية.

بمعنى.. إستفان كوفاتش رأى أن الوضع التشريحي ليد تشواميني، عندما لمس تسديدة سوبوسلاي، كان طبيعيًا ولا يستحق احتساب "ركلة جزاء".