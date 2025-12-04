عين على الحكم | قرار "مُتردد" أخرج لوبيتيجي عن شعوره .. تقنية الفيديو تفجر الجدل في مباراة قطر وسوريا!

اقتنص منتخب سوريا نقطة ثمينة للغاية من نظيره القطري، بعد تعادلهما بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد خليفة الدولي، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليًا في قطر.

منتخب قطر تقدم في الشوط الثاني وتحديدًا بالدقيقة 77 عن طريق رأسية رائعة للاعب أحمد علاء الدين، قبل أن ترد نسور قاسيون بهدف تعادل من تسديدة صاروخية عبر المهاجم المخضرم عمر خريبين في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبذلك التعادل، يرفع منتخب سوريا رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الأولى من فوز وتعادل، متخلفًا عن منتخب فلسطين المتصدر بنفس عدد النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف المسجلة.

في المقابل، يتذيل منتخب قطر "المضيف" المجموعة بنقطة واحدة متساويًا مع نظيره التونسي، لتشتعل حسابات التأهل في المجموعة التي شهدت مفاجآت من العيار الثقيل.