عين على الحكم | "فضيحة" نهائي كأس القارات بين باريس وفلامنجو .. قدم سافونوف أثارت الجدل وتقنية الفيديو قالت كلمتها "عكس الحقيقة"!

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بلقب كأس إنتركونتيننتال، عقب فوزه على نظيره فلامنجو البرازيلي في مباراة مثيرة حُسمت بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأقيمت المباراة النهائية على ملعب أحمد بن علي في قطر، اليوم الأربعاء، وسط حضور جماهيري مميز وأجواء احتفالية، حيث قدم الفريقان مستوى عاليًا من المنافسة الفنية، مع تبادل الهجمات والفرص على مدار شوطي اللقاء، قبل أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل.

وكانت البداية مع نادي باريس سان جيرمان، الذي نجح في التقدم أولًا عن طريق اللاعب كفاراتسيخيليا في الدقيقة 38، بعد أن استقبل كرة عرضية أرضية متقنة من زميله الفرنسي ديزيري دوي من الجهة اليمنى، ليضعها كفارا ببراعة في شباك فلامينجو، مانحًا فريقه الأفضلية في الشوط الأول.

وعاد فريق فلامنجو في الدقيقة 62 عن طريق لاعبه المخضرم جورجينيو، الدولي الإيطالي، الذي نجح في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها ببراعة في مرمى باريس سان جيرمان، لتشتعل الإثارة ويشتد التنافس بين الفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي والمباراة الإضافية.

ولم تحسم الأهداف الفائز، ليضطر الفريقان للجوء إلى ركلات الترجيح، والتي شهدت تألق حارسي الفريقين بشكل لافت، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، معززًا سجل النادي بالبطولات الدولية، ومضيفًا إنجازًا جديدًا إلى خزائنه الكروية.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد هيمنة باريس سان جيرمان على البطولات القارية والدولية، ويمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل استئناف منافساته في البطولات المحلية ودوري أبطال أوروبا، كما يعكس القوة الهجومية والتنظيمية للفريق وقدرته على مواجهة أقوى الفرق العالمية في المباريات الحاسمة.