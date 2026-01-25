FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي رفعت

عين على الحكم: حارس أوفييدو يضحك ساخرًا وبرشلونة ينجو من ركلة جزاء!

ماذا حدث في مواجهة الكامب نو؟!

شهد ملعب كامب مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني بين متصدر الترتيب برشلونة وضيفه ريال أوفييدو، تشهد تقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة بحلول وقت نشر هذا الخبر.

وبالتوازي مع التفوق الفني، استقطبت القرارات التحكيمية للحكم خوان مارتينيز اهتماماً واسعاً، خاصة في حالتين مفصليتين وقعتا في الشوط الأول من اللقاء، حيث رسمت الصافرة ملامح الجدل القانوني في المباراة.

  • الواقعة الأولى: الدقيقة الثالثة والثلاثون والإنذار المثير للجدل

    في الدقيقة الثالثة والثلاثين من زمن الشوط الأول، اتخذ الحكم خوان مارتينيز قراراً نادراً باحتساب ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة جزاء ريال أوفييدو، متبعاً ذلك بإشهار البطاقة الصفراء في وجه حارس المرمى آرون إسكانديل.

     الاعتراضات اشتدت من جانب الضيوف ليس فقط على احتساب الخطأ، بل على العقوبة الإدارية؛ حيث اعتبر الحارس إسكانديل أن القرار مبالغ فيه، لأنه أمسك بالكرة من داخل المنطقة بينما رأى الحكم انها كانت من خارج المنطقة.
    حساب أرشيفيو فار أكد خطأ الحكم، لكنه شدد كذلك على استحالة مراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو، لأنها لا تدخل ضمن نطاق اختصاصها على الإطلاق.

  • الواقعة الثانية: طلبات بركلة جزاء!

    في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (الدقيقة ٤٥+٢)، بلغت الإثارة ذروتها بمطالبة لاعبي ريال أوفييدو بركلة جزاء إثر تداخل بين حارس برشلونة جوان غارسيا والمهاجم رينا. 

    بدأت الهجمة بانطلاقة سريعة من إلياس شعيرة الذي سدد كرة قوية تصدى لها جارسيا، وفي أثناء محاولة المهاجم رينا استغلال الكرة العائدة من الحارس حدث تلامس بدني سقط على إثره المهاجم.

    أشار الحكم خوان مارتينيز باستمرار اللعب، وسط احتجاجات صاخبة من دكة بدلاء أوفييدو، واستند التفسير التحكيمي الميداني إلى أن الحارس جوان جارسيا كان يملك السيطرة على الكرة أو كان في طريقه الطبيعي للوصول إليها قبل المهاجم، معتبراً أن الاحتكاك كان ناتجاً عن اندفاع المهاجم نحو الحارس وليس العكس. 

    وقد أثارت هذه اللقطة ردود فعل متباينة، حيث رأت بعض التحليلات الفنية أن الحارس لم يكن ممسكاً بالكرة بشكل كامل، مما يجعل قرار استمرار اللعب محلاً للنقاش حول مفهوم السيطرة الفعلية لحارس المرمى على الكرة داخل منطقته.

    لكن حساب أرشيفيو فار المختص في مراجعة تلك الحالات أكد صحة قرار الحكم بكل ذلك الجدل الذي صاحب الحالة.

    سير اللقاء والتحول في الشوط الثاني

    بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط هذه الأجواء المشحونة، دخل برشلونة الشوط الثاني بتركيز أكبر، حيث نجح داني أولمو في افتتاح التسجيل في الدقيقة الحادية والخمسين بعد استلام تمريرة دقيقة وتسديدة أرضية زاحفة ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك. 

    ولم تمضِ سوى أربع دقائق حتى أضاف رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين بحركة فنية متقنة بكرة ساقطة من فوق الحارس إسكانديل، ليقتل المباراة مبكرًا رغم تسجيل لامين يامال لاحقًا في الدقيقة 73 بكرة طائرة رائعة!

    أجرى مدرب برشلونة، هانز فليك، عدة تغييرات لضمان السيطرة، حيث دفع بجول كوندي بدلاً من جيرارد مارتن مع بداية الشوط الثاني، ثم أشرك فيرمين لوبيز بدلاً من رافينيا في الدقيقة السابعة والخمسين، وأليخاندرو بالدي بدلاً من جواو كانسيلو في الدقيقة الستين، مما ساهم في الحفاظ على وتيرة المباراة حتى النهاية.

  • الموقف في جدول الترتيب: من الوصافة إلى الصدارة

    قبل انطلاق صافرة البداية، دخل برشلونة اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ثمان وأربعين نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد الذي كانت له مباراة أكثر.

    ومع إطلاق صافرة النهاية وفوز الفريق رفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة، لينقضّ رسمياً على صدارة الدوري الإسباني، أما ريال أوفييدو، فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة في قاع الجدول.

  • الاستحقاقات القادمة للفريقين

    ينتظر برشلونة اختباراً قارياً هاماً يوم الأربعاء المقبل، حيث يستضيف فريق كوبنهاجن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود للمنافسة المحلية بمواجهة فريق إلتشي يوم السبت الحادي والثلاثين من يناير. 

    أما ريال أوفييدو، فسيخوض مواجهة صعبة على ملعبه أمام فريق جيرونا يوم السبت المقبل، في محاولة ملحة لحصد النقاط وتحسين وضعيته في جدول الترتيب.

