علي رفعت

عين على الحكم: تجاهل طلب فياريال لركلة جزاء وأغضب فينيسيوس ونجوم ريال مدريد!

ماذا فعل سيزار سوتو جرادو؟!

تركزت الأنظار خلال المواجهة التي جمعت بين فريقي فياريال وريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني، على الأداء التحكيمي لحكم الساحة الدولي سيزار سوتو جرادو. 

وقد شهدت المباراة حالتين مثيرتين للجدل في الشوط الأول، وضعتا الطاقم التحكيمي تحت مجهر النقد والتحليل الفني، نظراً لتأثيرهما المباشر على سير اللقاء وتوقيت اتخاذ القرارات.

    الواقعة الأولى: التلامس المبكر في منطقة الجزاء

    بدأت الحالات الجدلية في وقت مبكر جداً من اللقاء، وتحديداً في الدقيقة الخامسة، ففي أثناء محاولة هجومية لنادي فياريال، أرسلت كرة طولية نحو المهاجم جيورجي ميكوتادزي داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وبينما كان المهاجم يستعد للتعامل مع الكرة، حدث تداخل بدني من المدافع دين هاوسن.

    أظهرت الصور التلفزيونية والزوايا التقنية أن هاوسن استخدم ذراعه اليسرى لتوجيه دفع مباشر نحو منطقة ظهر المهاجم ميكوتادزي، مما أدى إلى سقوط الأخير وفقدانه القدرة على إكمال الهجمة.

    ومن الناحية الفنية، لم تظهر في تحركات المدافع أي نية للمنافسة على الكرة بالقدم أو الرأس، بل كان التركيز منصباً على جسد المنافس لإبعاده عن مسار الكرة.

    وعلى الرغم من وضوح استخدام الذراع اليسرى في عملية الدفع، أشار الحكم سوتو جرادو باستمرار اللعب وعدم وجود مخالفة تستوجب ركلة جزاء. 

    واللافت في هذه الواقعة هو غياب أي تواصل أو تشاور بين حكم الساحة وطاقم التحكيم القائم على تقنية الفيديو المساعد؛ إذ استمر اللعب بشكل طبيعي دون توقف للمراجعة، وهو ما أبقى القرار الميداني هو النافذ رغم مطالبات لاعبي فياريال بالعودة للتقنية.

    لكن بحسب حساب "أرشيفيو فار" فقد كان قرار الحكم سليمًا تمامًا، لأن الدفع كان مشتركًا وكان هناك محاولات من ميكوتادزي في البداية لدفع هاوسن.

    الواقعة الثانية: صافرة إيقاف الانفراد في نهاية الشوط

    عادت التساؤلات التحكيمية لتتصدر المشهد قبيل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول بلحظات. 

    بدأت الهجمة من تحول سريع لريال مدريد، حيث وصلت الكرة للبرازيلي فينيسيوس جونيور بالكرة من منتصف الملعب، متجاوزاً آخر مدافعي فياريال ومبتعداً بمساحة كبيرة وضعت المهاجم في حالة انفراد كامل ومواجهة مباشرة مع حارس المرمى.

    وفي اللحظة التي ترقب فيها الجميع اكمل الهجمة، أطلق الحكم سوتو جرادو صافرته معلناً وقف اللعب، وهو ما أثار احتجاجات عارمة من لاعبي وجماهير ريال مدريد الذين اعتبروا القرار حرماناً من فرصة محققة لتسجيل هدف.

    وبدا في الوهلة الأولى أن الحكم أوقف اللعب لوجود خطأ على لاعب فياريال بعد تدخل على فرانكو ماتانتونو، وهو ما اعتبره المتابعون سوء تقدير لمبدأ إتاحة الفرصة.

    إلا أن التوضيحات الفنية اللاحقة من الحكم نفسه كشفت عن تسلسل مختلف للأحداث، فقد اتضح أن الصافرة كانت تهدف لاحتساب مخالفة على" فينيسيوس جونيور وليس لصالح زميله.

    وأثبتت الإعادة أن المهاجم البرازيلي، وقبل انطلاقه قام بارتكاب خطأ يتمثل في استخدام اليد لإعاقة مدافع فياريال الذي كان يحاول أن يسبقه نحو الدفاع.

    وبناءً على قانون اللعبة، لا يمكن منح أفضلية أو إتاحة فرصة للاعب ارتكب هو نفسه المخالفة الأولى.

    وبالتالي، كان قرار الحكم بالعودة للخطأ الأصلي الذي ارتكبه فينيسيوس هو السبب القانوني لإيقاف اللعب، مما جعل الانفراد اللاحق كأنه لم يكن من الناحية الإجرائية.

  • ترتيب ريال مدريد وفياريال

    يدخل الفريقان هذه المواجهة وهما في صراع مباشر على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد ثمانٍ وأربعين نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف المتصدر برشلونة، وذلك بعد خوضه عشرين مباراة قبل انطلاق هذا اللقاء.

    في المقابل، يتواجد فريق فياريال في المركز الثالث برصيد إحدى وأربعين نقطة من تسع عشرة مباراة، مما يجعل هذه المباراة حاسمة لتقليص الفارق مع أصحاب المركزين الأول والثاني وتعزيز فرصه في المنافسة على اللقب أو تأمين مقعد مؤهل للبطولات القارية.

  • القادم لريال مدريد وفياريال

    أما بخصوص الاستحقاقات القادمة، فسينتقل ريال مدريد لمواجهة فريق بنفيكا البرتغالي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يعود للمنافسة المحلية باستضافة فريق رايو فايكانو في مطلع شهر فبراير. 

    ومن جهته، يستعد فريق فياريال لخوض مواجهة قارية قوية أمام باير ليفركوزن الألماني يوم الأربعاء أيضاً، ثم يخرج لملاقاة فريق أوساسونا في الدوري المحلي يوم السبت الحادي والثلاثين من يناير الجاري.

