عين على الحكم: تجاهل طلب فياريال لركلة جزاء وأغضب فينيسيوس ونجوم ريال مدريد!

بدأت الحالات الجدلية في وقت مبكر جداً من اللقاء، وتحديداً في الدقيقة الخامسة، ففي أثناء محاولة هجومية لنادي فياريال، أرسلت كرة طولية نحو المهاجم جيورجي ميكوتادزي داخل منطقة جزاء ريال مدريد، وبينما كان المهاجم يستعد للتعامل مع الكرة، حدث تداخل بدني من المدافع دين هاوسن.

أظهرت الصور التلفزيونية والزوايا التقنية أن هاوسن استخدم ذراعه اليسرى لتوجيه دفع مباشر نحو منطقة ظهر المهاجم ميكوتادزي، مما أدى إلى سقوط الأخير وفقدانه القدرة على إكمال الهجمة.

ومن الناحية الفنية، لم تظهر في تحركات المدافع أي نية للمنافسة على الكرة بالقدم أو الرأس، بل كان التركيز منصباً على جسد المنافس لإبعاده عن مسار الكرة.

وعلى الرغم من وضوح استخدام الذراع اليسرى في عملية الدفع، أشار الحكم سوتو جرادو باستمرار اللعب وعدم وجود مخالفة تستوجب ركلة جزاء.

واللافت في هذه الواقعة هو غياب أي تواصل أو تشاور بين حكم الساحة وطاقم التحكيم القائم على تقنية الفيديو المساعد؛ إذ استمر اللعب بشكل طبيعي دون توقف للمراجعة، وهو ما أبقى القرار الميداني هو النافذ رغم مطالبات لاعبي فياريال بالعودة للتقنية.

لكن بحسب حساب "أرشيفيو فار" فقد كان قرار الحكم سليمًا تمامًا، لأن الدفع كان مشتركًا وكان هناك محاولات من ميكوتادزي في البداية لدفع هاوسن.