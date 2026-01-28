Goal.com
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP
أحمد فرهود

عين على الحكم | قرارات مثيرة لبنفيكا، نجم ريال مدريد ينجو من الطرد .. و"فضيحة مغشوشة" في لقاء برشلونة وكوبنهاجن

ماذا حدث في القمم الأوروبية المثيرة؟!..

شهدت مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه البرتغالي بنفيكا، لقطات تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الإيطالي دافيد ماسا.

ريال مدريد يحل ضيفًا على بنفيكا حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    سقوط نجم بنفيكا.. والحكم يحتسب "ركلة جزائية"

    وفي هذا السياق.. احتسب الحكم الإيطالي دافيد ماسا، "ركلة جزاء" لمصلحة نادي بنفيكا البرتغالي، ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.

    احتساب "الركلة الجزائية"، جاء عقب سقوط الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، جناح فريق بنفيكا الأول لكرة القدم، داخل منطقة الـ18 لريال مدريد؛ أثناء محاولته تسديد الكرة.

    وسقوط بريستياني كان خلال لعبة مشتركة مع الإنجليزي جود بيلينجهام، متوسط ميدان العملاق الإسباني؛ الذي حاول منع الجناح الأرجنتيني، من التسديد.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    الحكم يلغي "الركلة الجزائية" بعد العودة إلى فار

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. عاد الحكم الإيطالي دافيد ماسا، لمشاهدة لقطة الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني والإنجليزي جود بيلينجهام، ثنائي بنفيكا وريال مدريد تواليًا، عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

    عودة ماسا لمشاهدة اللقطة بنفسه؛ جاءت بعد نداء من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، الذين رأوا أن هُناك شك في "الركلة الجزائية".

    وبالفعل.. بعد رؤيته اللقطة عبر شاشة "فار"؛ عاد الحكم وألغى "الركلة الجزائية" في الدقيقة 17، بشكلٍ رسمي.

    واعتبر دافيد ماسا أن قدم بريستياني هي من ذهبت إلى بيلينجهام، عند محاولته تسديدة الكرة - وليس العكس -؛ حسب رأيه دائمًا.

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    "ركلة جزاء" محتسبة لبنفيكا.. ونجم الريال ينجو من الطرد

    الإثارة التحكيمية في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه بنفيكا البرتغالي؛ لم تنتهِ عند ما ذكرناه في السطور الماضية، فقط.

    الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ شهد احتساب الحكم الإيطالي دافيد ماسا، "ركلة جزائية" أخرى لبنفيكا، ضد ريال مدريد.

    وهذه المرة.. لم يعد ماسا في قراره، حيث تم تأكيد وجود مسك من النجم الفرنسي أوريليان تشوامي، متوسط ميدان ريال مدريد، ضد الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، مدافع بنفيكا؛ وذلك داخل منطقة الـ18 للميرينجي.

    أوتاميندي تقدّم داخل منطقة الـ18 للعملاق الإسباني؛ من أجل استغلال "ركلة ركنية"، تحصل عليها الفريق البرتغالي.

    إلا أن تشواميني نجا من "الطرد"؛ حيث كان يمتلك إنذارًا قبل هذه اللعبة، ولكن ماسا لم يشهر له الكارت الأصفر الثاني.  

  • ضربة جزاء جدلية لبرشلونة أمام كوبنهاجن

    بالانتقال للحديث عن مواجهة برشلونة وكوبنهاجن، فقد شهدت الدقيقة 67 لقطة جدلية، بعدما قرر الحكم الفرنسي بينوا باستين احتساب ضربة جزاء لصالح الفريق الكتالوني.

    قرار الحكم جاء بعدما وصلت الكرة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المواجهة تمامًا للمرمى، حيث استقبلها في البداية بالصدر ثم حاول التسديد قبل أن يسقط أرضًا متألمًا ومع يشير الحكم الفرنسي باحتساب جزائية لبرشلونة.

    اللقطة في البداية أوحت بأن سقوط ليفا متألمًا جاء على إثر تسديدته للهواء بدلًا من الكرة، رغم صافرة الحكم، لكن تقنية الفيديو أيدت قرار بينوا باستين، ليحرز برشلونة الهدف الثالث في شباك كوبنهاجن بعد تنفيذ ناجح من رافينيا للجزائية.

  • فضيحة تحكيمية في مواجهة برشلونة وكوبنهاجن؟

    "فضيحة تحكيمية" .. هذا هو العنوان الذي ملأ منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار احتساب ضربة جزاء لبرشلونة أمام كوبنهاجن، لكنها "فضيحة مغشوشة"..

    الإعدادات أظهر أن ليفا تعرض لعرقلة بالقدم من قبل لاعب كوبنهاجن الياباني جونوسوكي سوزوكي، حالت دون تمكنه من السيطرة على الكرة ومن ثم تسديد الهواء فالسقوط مصابًا.

    حساب " Archivo VAR" المتخصص في لقطات تقنية الفيديو، أكد أحقية برشلونة في ضربة الجزاء، موضحًا أن لاعب كوبنهاجن وضع ساقه أمام تسديدة مهاجم البرسا.

