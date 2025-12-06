عين على الحكم | راية مُحبطة وركلة جزاء و4 أهداف .. "بركان" ينصف الجزائر على البحرين في أقوى أشواط كأس العرب!

في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، نفذ مهدي الحميدان ركلة حرة من الجهة اليسرى على القائم القريب، قابلها مهدي عبد الجبار بتمهيد رائع بالكعب لتصل إلى منطقة جزاء الجزائر، وسط هجوم ومتابعة من لاعبي البحرين.

وعندما وصلت الكرة إلى عبد القادر بدران ، مدافع الجزائر، حاول تشتيتها بعيدًا عن مرماه، إلا أن كرته ارتطمت بمهاجم البحرين عبد الله الخلاصي وسكنت شباك محاربي الصحراء.

واحتسب الحكم النيوزيلندي كامبل كيرك الهدف وسط فرحة جنونية للاعبي البحرين، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وأثبتت وجود اللاعب مهدي عبد الجبار في موقف تسلل مع لمسه للكرة، ليتم إلغاء الهدف وسط ضحكات ساخرة من الكرواتي دراجات تالايتش مدرب البحرين.