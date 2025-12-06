عين على الحكم | راية مُحبطة وركلة جزاء و4 أهداف .. "بركان" ينصف الجزائر على البحرين في أقوى أشواط كأس العرب!

تمثل مباراة البحرين والجزائر أهمية كبيرة لكلا الفريقين ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس العرب، حيث يسعى محاربو الصحراء إلى الفوز ولا بديل عنه لتعويض إخفاقهم بالتعادل سلبيًا مع السودان بالجولة الأولى، في واحدة من مفاجآت البطولة.
في المقابل، البحرين أيضًا يدخل اللقاء بهدف واحد وهو الفوز من أجل تخطي هزيمته في الجولة الأولى على يد العراق بنتيجة (1-2)، بينما قد يكون التعادل مفيدًا له إذا استطاع تحقيق الفوز على السودان في الجولة الأخيرة وانتظار هدية أسود الرافدين بتعطيل الجزائر.
ومع انتهاء الجولة الأولى، أصبح موقف المجموعة الرابعة كالتالي:
1- العراق برصيد 4 نقاط وفارق +1 هدف.
2- الجزائر بنقطة واحدة وبدون فارق أهداف.
3- السودان بنقطة واحدة وبدون فارق أهداف.
4- البحرين بدون نقاط وبفارق -1 هدف.
وقد تتغير حسابات المجموعة بعد لقاء العراق مع السودان، حيث يحتاج أسود الرافدين فقط إلى الفوز من أجل حجز أول تذكرة عبور من المجموعة الرابعة إلى دور الثمانية، بينما يريد صقور الجديان مواصلة المفاجآت وتحقيق انتصار يدخلهم في حسبة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.