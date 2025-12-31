Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | خالد الطريس عارض تقنية الفيديو .. "لمسة يد مُحيرة" تُغضب الاتحاد أمام نيوم

مباراة لُعِبت في أجواءٍ باردة للغاية؛ ولكنها كانت مثيرة في أحداثها..

شهدت مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضد مستضيفه نادي نيوم، مساء اليوم الأربعاء، لقطة مثيرة للغاية؛ بقيادة الحكم المحلي خالد الطريس.

الاتحاد فاز (3-1) على نيوم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    مطالبة نجوم الاتحاد بـ"ركلة جزائية" ضد نادي نيوم

    وفي هذا السياق.. طالب نجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ بالحصول على "ركلة جزائية" ضد نادي نيوم، في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

    مطالبات نجوم الاتحاد؛ جاءت بعدما لمس الجناح الجزائري لنادي نيوم سعيد بن رحمة، الكرة بيده داخل منطقة الـ18 لفريقه.

    لمس ابن رحمة للكرة بيده؛ كان في إحدى اللعبات التي حاول فيها الجناح الفرنسي لنادي الاتحاد موسى ديابي، مراوغته.

  • خالد الطريس يرفض احتساب "الركلة الجزائية".. لهذا السبب!

    ومن ناحيته.. الحكم المحلي خالد الطريس الذي أدار مواجهة الاتحاد ونيوم، مساء اليوم الأربعاء؛ احتسب "ركلة حرة" خارج منطقة الـ18، بعد لمس النجم الجزائري سعيد بن رحمة للكرة بيده.

    ومن ثم.. وجّه حكام غرفة تقنية الفيديو "فار" نداءً إلى الطريس؛ من أجل العودة لمشاهدة اللعبة بنفسه، للتأكُد من أن لمس ابن رحمة للكرة بيده كان داخل منطقة الـ18 وليس خارجها.

    وبالفعل.. وجد الطريس بعد مشاهدة اللقطة عبر شاشة "فار"، أن ابن رحمة قام بلمس الكرة بيده داخل منطقة الـ18؛ ولكنه على الرغم من ذلك، رفض احتساب "ركلة جزائية" لنادي الاتحاد.

    السبب في عدم احتساب "الركلة الجزائية"؛ هو أن الحكم وجد أن لمسة النجم الجزائري لم تكن مقصودة، وأن يده بجوار جسده وليست ممدودة.

    وأشعل هذا القرار غضب نجوم الاتحاد؛ بقيادة الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

  • أرقام سعيد بن رحمة مع نادي نيوم منذ يناير 2025

    النجم الجزائري سعيد بن رحمة البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى فريق نيوم الأول لكرة القدم في يناير 2025؛ قادمًا من النادي الفرنسي الكبير أولمبيك ليون، على سبيل الإعارة.

    نيوم استعار ابن رحمة في البداية، ولمدة 6 أشهر فقط؛ قبل أن يقوم بشرائه نهائيًا من أولمبيك ليون، مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ12 مليون يورو.

    ومع نيوم.. سجل النجم الجزائري 11 هدفًا وصنع 9 آخرين، خلال 27 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول، في مختلف المسابقات.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 11 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 6 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

