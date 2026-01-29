وفي هذا السياق.. احتسب الحكم السعودي ماجد الشمراني، "ركلة جزاء" لنادي الاتحاد ضد فريق الفتح الأول لكرة القدم، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

احتساب "الركلة الجزائية"؛ جاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع الفتح، عقب تسديدة قوية من متوسط ميدان الاتحاد محمدو دومبيا.

وأشعل قرار الشمراني، "غضب" البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الفتح؛ الذي احتج بقوة على خط التماس، معتبرًا أن "الركلة الجزائية" غير مستحقة.

وهُنا.. أبدى محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، رأيه في "الركلة الجزائية" التي تحصل عليها العميد، ضد النموذجي.

ريشة أعلن صحة قرار الشمراني؛ مؤكدًا أن لاعب الفتح كبر جسده من خلال مد يده، وبالتالي ارتكب خطأً يستحق "ركلة جزائية".