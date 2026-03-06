Goal.com
أحمد فرهود

عين على الحكم | أمين عمر يخطف الأضواء بمباراة الهلال والنجمة بعد شائعات إيقافه.. طرد ورفض ركلتي جزاء

ماذا حدث في مباراة الهلال والنجمة؟!..

شهدت مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي النجمة، مساء اليوم الجمعة،  جدلًا تحكيميًا؛ بقيادة المصري أمين عمر.

الهلال يستضيف فريق النجمة الأول لكرة القدم، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    شائعات قوية تطارد الحكم المصري أمين عمر!

    شائعات قوية انتشرت في الساعات الماضية؛ بشأن استقدام الاتحاد السعودي لكرة القدم للحكم المصري أمين عمر - لأول مرة -، من أجل قيادة مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي النجمة.

    البعض زعم أن اتحاد الكرة السعودي، قام باستقدام عمر للمباراة؛ وهو "موقوف" أساسًا في بلده مصر.

    ومن ناحيته.. نفى المحلل التحكيمي المصري سمير عثمان عبر برنامج "أكشن مع وليد"، كل الشائعات التي ترددت بشأن عمر؛ مؤكدًا أنه حكم تم اختياره دوليًا، لبطولة كأس العالم 2026.

  • أمين عمر يرفض احتساب "ركلتي جزاء" للهلال

    ووسط هذه الشائعات التي تم نفيها؛ شهدت مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي النجمة، مُطالبة نجوم الزعيم بـ"ركلتي جزاء".

    نجوم الهلال طالبوا بـ"ركلتي جزاء"، في دقيقة واحدة فقط وهي الـ21؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تعرض القائد سالم الدوسري لضربة في وجهه، من ظهير النجمة عبدالله الهوساوي.

    * ثانيًا: لمسة يد من مدافع النجمة سمير كايتانو، بعد تمريرة من متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش.

    ورفض الحكم المصري أمين عمر، احتساب أي قرار لمصلحة الهلال، في اللعبتين.

    واعتبر عمر أن اللعبة الأولى، مجرد احتجاج عادي؛ بينما اللقطة الثانية جاءت في يد لاعب النجمة، الملاصقة في جسمه.

  • طرد مثير للاعب النجمة ضد نادي الهلال

    وبخلاف المطالبة بـ"ركلتي الجزاء".. شهدت الدقيقة 39 من مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي النجمة، لقطة تحكيمية جدلية؛ بقيادة المصري أمين عمر.

    عمر قام بإشهار "كارت أحمر مباشر"، في وجه لاعب النجمة ناصر الهليل؛ وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

    ورأى الحكم المصري أن الهليل، قام بعرقلة قائد الهلال سالم الدوسري؛ ومنعه من انفراد صريح بمرمى النجمة.

    وأثار القرار غضب نجوم النجمة؛ الذين اعتبروا أن الاحتكاك طبيعي، ولا يستحق الكارت الأحمر.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 17 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 24 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

