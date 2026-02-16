مع انطلاق الدقائق الأولى من لقاء الهلال السعودي والوحدة الإماراتي، شهدت المواجهة لقطة جدلية، بطلها المدافع الإسباني بابلو ماري والمهاجم السوري عمر خربين.
عين على الحكم | الآن ربما يترحم جمهور الهلال على علي البليهي .. بابلو ماري يفلت بأعجوبة من الطرد أمام الوحدة
الهلال يستضيف الوحدة
الزعيم السعودي يستضيف نظيره الإماراتي حاليًا، على استاد المملكة أرينا، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
يدخل الهلال المباراة محتلًا صدارة جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 19 نقطة، فيما يحل الوحدة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وقد ضمن كلاهما التأهل لدور الـ16.
ويدير لقاء الليلة الحكم الصيني ما نينج، وقد أثار قراره في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بعض الجدل..
ماذا حدث؟
في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول بمواجهة الهلال والوحدة، نظم الضيوف هجمة مرتدة على مرمى حارس الزعيم عبدالرحمن الصانبي.
الكرة وصلت للمهاجم السوري عمر خربين أمام منطقة جزاء الهلال كآخر مهاجمي الوحدة، بينما كان بجواره المدافع بابلو ماري.
هنا لجأ بابلو ماري لـ"الضرب بالكوع"، لتعطيل خربين عن الانفراد بالصانبي، خاصةً وأن المدافع الإسباني معروف عنه بطء الحركة في الرجوع للخلف، ليسقط مهاجم الوحدة أرضًا، مطالبًا بطرد منافسه.
الحكم الصيني اكتفى في البداية بإشهار الكارت الأصفر في وجه ماري، قبل أن يستدعيه حكام تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.
الموقف بعد مراجعة تقنية الفيديو
بدى أن حكام تقنية الفيديو رأوا أن بابلو ماري يستحق الطرد، كونه أبطل انفراد صريح بين عمر خربين والحارس عبدالرحمن الصانبي.
لكن بعد مراجعة ما نينج للحالة في الفيديو، تمسك بقرار الاكتفاء بالكارت الأصفر للمدافع الإسباني، بداعي وجود المدافع الهلالي علي لاجامي خلف خربين، ما كان يبطل الانفراد الصريح.
جمهور الهلال قد يترحم على علي البليهي
الهلال كان قد تعاقد مع بابلو ماري في يناير 2026 قادمًا من فيورنتينا مقابل 2 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري 2025-2026.
لكن صاحب الـ32 عامًا عليه الكثير من الملاحظات، سواء بطء الحركة ورد الفعل أو الأخطاء المتكررة في التعامل مع لاعبي الخصم، إذ حصل على ثلاثة إنذارات في ست مباريات بالقميص الأزرق حتى الآن.
تلك الحالة تذكر بوضع المدافع السعودي علي البليهي، الذي رحل عن الهلال في شتاء 2026 متجهًا للشباب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.
البليهي في فترته الأخيرة مع الهلال ارتكب أخطاء ساذجة، كلفته التهميش على مقاعد البدلاء، لكن مقارنة بأداء بابلو ماري .. قد يترحم الجمهور على الأول!